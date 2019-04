5 sevgi aşaması var ama üçüncü aşamayı sadece en güçlü çiftler geçiyor! Siz hangisisiniz?

BİRİNCİ AŞAMA: YENİ AŞK

Özel biriyle tanıştın ve her şey balayı aşamasında. Yeni sevgilinizi her gördüğünüzde midenizde kelebekler uçuşur, her dokunuş elektrik ve her öpücük sonsuzdur. Telefonunuza birkaç dakikada bir bakıpp ondan bir mesaj gelip gelmediğine bakarsınız. Size tüm bunlar tuhaf bir şekilde garip gelebilir ama yapacak bir şey yok açıkça aşıksınızdır. Şu anda nasıl hissettiğinizi zihninizde yakalayın, hafızanızı yenilemek için daha sonra ihtiyacınız olabilir.

İKİNCİ AŞAMA: DURULMA/YERLEŞME

Normalde bu aşamada, 2 kişi birlikte hareket eder, artık bir çift olarak hareket ediyorsunuzdur. Bu aşamada gerçek hayatın sadece flörtten, gülüp eğlenmekten oluşmadığını fark etmeye başlarsınız. Hala birlikte olabildiğince fazla zaman geçirmeye çalışıyorsunuz, tüm düşüncelerinizi ve duygularınızı paylaşmak istiyorsunuz, her zaman sevgilinize günlerinin nasıl geçtiğini soruyorsunuz ve verdiği cevaplarla içtenlikle ilgileniyorsunuz. İlişkiniz rutine binmeye başlar. Hedef aynı, ancak sorumluluklar tamamen farklıdır. İlişkinin bu aşamasında bu ışıltıyı kaybetmemek önemlidir.