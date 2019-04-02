KADIN

5 sevgi aşaması var ama üçüncü aşamayı sadece en güçlü çiftler geçiyor! Siz hangisisiniz?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 02.04.2019 09:26 | Son Güncelleme

Uzmanlar, tüm ilişkilerin belirli aşamalardan geçtiğine ve bunlardan birinin aslında oldukça kritik olduğuna inanıyor. Bu yazıda bu aşamalara ve neye hazırlıklı olmanız gerekebileceğine bakıyoruz.

5 sevgi aşaması var ama üçüncü aşamayı sadece en güçlü çiftler geçiyor! Siz hangisisiniz?

BİRİNCİ AŞAMA: YENİ AŞK

1

Özel biriyle tanıştın ve her şey balayı aşamasında. Yeni sevgilinizi her gördüğünüzde midenizde kelebekler uçuşur, her dokunuş elektrik ve her öpücük sonsuzdur. Telefonunuza birkaç dakikada bir bakıpp ondan bir mesaj gelip gelmediğine bakarsınız. Size tüm bunlar tuhaf bir şekilde garip gelebilir ama yapacak bir şey yok açıkça aşıksınızdır. Şu anda nasıl hissettiğinizi zihninizde yakalayın, hafızanızı yenilemek için daha sonra ihtiyacınız olabilir.

İKİNCİ AŞAMA: DURULMA/YERLEŞME

2

Normalde bu aşamada, 2 kişi birlikte hareket eder, artık bir çift olarak hareket ediyorsunuzdur. Bu aşamada gerçek hayatın sadece flörtten, gülüp eğlenmekten oluşmadığını fark etmeye başlarsınız. Hala birlikte olabildiğince fazla zaman geçirmeye çalışıyorsunuz, tüm düşüncelerinizi ve duygularınızı paylaşmak istiyorsunuz, her zaman sevgilinize günlerinin nasıl geçtiğini soruyorsunuz ve verdiği cevaplarla içtenlikle ilgileniyorsunuz. İlişkiniz rutine binmeye başlar. Hedef aynı, ancak sorumluluklar tamamen farklıdır. İlişkinin bu aşamasında bu ışıltıyı kaybetmemek önemlidir.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: RUTİN VE HAYAL KIRIKLIĞI CEREYAN EDİYOR

3

Yarın için hala güçlü hisleriniz var, ama bir şey farklı görünüyor. Her dakikanızı birlikte geçirmekten heyecan duymamay başlanır. Gündelik sorumluluklar, faturalar, iş ve ev işleri romantizmle yüzleşiyor ve bazen tüm bu rutinler içinde sıkışıp kalıyor ve kendinize doğru seçimi yapıp yapmadığınızı sormaya başlıyorsunuz. Bu, ilişkinin en tehlikeli kısmıdır ve birlikte geçmeyi başarırsanız, ilişkinizde hala umut var demektir.

Kıvılcımı korumaya çalışın, eşiniz hala aşık olduğunuzla aynı kişi. İlk beraber olduğunuz günlerden beri sahip olduğun duyguları her zaman hatırlamaya çalış. Unutmayın ki hayat sadece çocuklarınızla ilgili değil, kendiniz için de biraz zaman hak ediyorsunuz.

DÖRDÜNCÜ AŞAMA: İSTİKRAR

4

Bu aşamada, ilişkinizde çok güvende hissediyorsunuz, birbirinizi gerçekte kim gibi görüyorsunuz. 1. aşamada yaptığınız gibi bulutların üzerinde yüzüyormuş gibi hissetmeyebilirsiniz, ama ilişkinin üçüncü aşaması sona erdi. Ayrıca birbirinize biraz yer vermeyi öğrendiniz, eşinizin kendi beğenilerine ve hoşlanmadıklarına, hobilere ve alışkanlıklarına sahip olabileceğini anlıyorsunuz her zaman Siyam ikizleri gibi olmak zorunda değilsiniz. İkiniz de bireyler olarak kalabilirsiniz ve yine de bağınızı koruyabilirsiniz.

BEŞİNCİ AŞAMA: BAĞLILIK

5

Bu aşamaya ulaştıysanız, tebrikler, ömür boyu sürecek bir takım oldunuz. Artık ilk aşamaya yakınsınız çünkü ilişkinizde artık çok rahatsınız. Kendi kusurlarınızı da kabul ettiniz artık karşı tarafa daha anlayışlısınız.

Çocuklarınıza, yaşamınız boyunca duygularınızı nasıl koruduğunuzu öğretin, elbette birlikte bazı zorluklarla karşılaştınız, ancak gerçek aşk bunlarla başa çıkabilir.

Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi! Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!
Bu efsane çürütüldü! Boyutuyla ilgilenilmiyorBu efsane çürütüldü! Boyutuyla ilgilenilmiyor
Evlilikler neden kısa sürüyor? İşte çiftleri boşanmaya götüren nedenlerEvlilikler neden kısa sürüyor? İşte çiftleri boşanmaya götüren nedenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilişkilerde aşama ilişkide kritik aşama

En Çok Okunan Haberler

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak seçim tepkisi

Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak seçim tepkisi

Düşesin gizli silahı! Eltisinden daha çekici görünmek için...

Düşesin gizli silahı! Eltisinden daha çekici görünmek için...

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Bu efsane çürütüldü! Boyutuyla ilgilenilmiyor

Bu efsane çürütüldü! Boyutuyla ilgilenilmiyor

Rahmi olmadan doğdu, 55 yaşındaki kadın torununu doğurdu

Rahmi olmadan doğdu, 55 yaşındaki kadın torununu doğurdu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Aşık olmak kadın bedenini bakın nasıl değiştiriyor

Aşık olmak kadın bedenini bakın nasıl değiştiriyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cinsel ilişkiyi engelleyen 5 madde! Kadınlar en çok...

Cinsel ilişkiyi engelleyen 5 madde! Kadınlar en çok...

Üç noktaya dikkat! Eğer buna ulaşamadıysanız...

Üç noktaya dikkat! Eğer buna ulaşamadıysanız...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinsel ilişkide çürütülmüş 9 efsane!

Bu efsane çürütüldü! Boyutuyla ilgilenilmiyor

Evlilikler neden kısa sürüyor? İşte çiftleri boşanmaya götüren nedenler

Evlilikler neden kısa sürüyor? İşte çiftleri boşanmaya götüren nedenler

Aşık olmak kadının bedenini nasıl değiştiriyor?

Aşık olmak kadın bedenini bakın nasıl değiştiriyor

Genleriniz mutlu bir evliliğiniz olup olmadığını belirleyebilir

Genleriniz mutlu bir evliliğiniz olup olmadığını belirleyebilir

Araştırmalara göre cinsel ilişkiyi engelleyen 5 etken! Kadınlar en çok hijyene, sonrasında ise...

Cinsel ilişkiyi engelleyen 5 madde! Kadınlar en çok...

Psikolog Robert Sternberg'in aşk üçgeni ve 7 sevgi türü! Sizinki ne tür bir sevgi?

Üç noktaya dikkat! Eğer buna ulaşamadıysanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.