5 sevgi aşaması var ama üçüncü aşamayı sadece en güçlü çiftler geçiyor! Siz hangisisiniz?

BİRİNCİ AŞAMA: YENİ AŞK Özel biriyle tanıştın ve her şey balayı aşamasında. Yeni sevgilinizi her gördüğünüzde midenizde kelebekler uçuşur, her dokunuş elektrik ve her öpücük sonsuzdur. Telefonunuza birkaç dakikada bir bakıpp ondan bir mesaj gelip gelmediğine bakarsınız. Size tüm bunlar tuhaf bir şekilde garip gelebilir ama yapacak bir şey yok açıkça aşıksınızdır. Şu anda nasıl hissettiğinizi zihninizde yakalayın, hafızanızı yenilemek için daha sonra ihtiyacınız olabilir. İKİNCİ AŞAMA: DURULMA/YERLEŞME Normalde bu aşamada, 2 kişi birlikte hareket eder, artık bir çift olarak hareket ediyorsunuzdur. Bu aşamada gerçek hayatın sadece flörtten, gülüp eğlenmekten oluşmadığını fark etmeye başlarsınız. Hala birlikte olabildiğince fazla zaman geçirmeye çalışıyorsunuz, tüm düşüncelerinizi ve duygularınızı paylaşmak istiyorsunuz, her zaman sevgilinize günlerinin nasıl geçtiğini soruyorsunuz ve verdiği cevaplarla içtenlikle ilgileniyorsunuz. İlişkiniz rutine binmeye başlar. Hedef aynı, ancak sorumluluklar tamamen farklıdır. İlişkinin bu aşamasında bu ışıltıyı kaybetmemek önemlidir.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: RUTİN VE HAYAL KIRIKLIĞI CEREYAN EDİYOR Yarın için hala güçlü hisleriniz var, ama bir şey farklı görünüyor. Her dakikanızı birlikte geçirmekten heyecan duymamay başlanır. Gündelik sorumluluklar, faturalar, iş ve ev işleri romantizmle yüzleşiyor ve bazen tüm bu rutinler içinde sıkışıp kalıyor ve kendinize doğru seçimi yapıp yapmadığınızı sormaya başlıyorsunuz. Bu, ilişkinin en tehlikeli kısmıdır ve birlikte geçmeyi başarırsanız, ilişkinizde hala umut var demektir. Kıvılcımı korumaya çalışın, eşiniz hala aşık olduğunuzla aynı kişi. İlk beraber olduğunuz günlerden beri sahip olduğun duyguları her zaman hatırlamaya çalış. Unutmayın ki hayat sadece çocuklarınızla ilgili değil, kendiniz için de biraz zaman hak ediyorsunuz. DÖRDÜNCÜ AŞAMA: İSTİKRAR Bu aşamada, ilişkinizde çok güvende hissediyorsunuz, birbirinizi gerçekte kim gibi görüyorsunuz. 1. aşamada yaptığınız gibi bulutların üzerinde yüzüyormuş gibi hissetmeyebilirsiniz, ama ilişkinin üçüncü aşaması sona erdi. Ayrıca birbirinize biraz yer vermeyi öğrendiniz, eşinizin kendi beğenilerine ve hoşlanmadıklarına, hobilere ve alışkanlıklarına sahip olabileceğini anlıyorsunuz her zaman Siyam ikizleri gibi olmak zorunda değilsiniz. İkiniz de bireyler olarak kalabilirsiniz ve yine de bağınızı koruyabilirsiniz.