Buzdolabınız kokuyorsa bu 3 pratik yöntemi deneyin!

Buzdolabında zamanla oluşan kötü kokular, hem hijyen hem de gıdaların tazeliği açısından rahatsız edici olabilir. Ancak evde kolayca bulunabilen karbonat, kahve telvesi ve sirke gibi doğal malzemelerle bu sorundan kurtulmak mümkün. İşte buzdolabı kokularını gidermeye yardımcı olan pratik yöntemler…

Buzdolabınız kokuyorsa bu 3 pratik yöntemi deneyin!
Sedef Karatay

Buzdolabında oluşan kötü kokular, mutfakta en sık karşılaşılan sorunların başında geliyor. Ancak evde kolayca bulunabilen malzemelerle bu kokulardan kurtulmak mümkün.

KARBONAT KÖTÜ KOKULARI HAPSEDİYOR

Uzmanlara göre karbonat, kokuları emme konusunda oldukça etkili. Büyük bir kase içine konulan karbonat, buzdolabında bekletildiğinde kötü kokuların zamanla yok olmasını sağlıyor. Düzenli aralıklarla karbonatın yenilenmesi öneriliyor.

KAHVE TELVESİYLE DOĞAL FERAHLIK

Kahve telvesi de buzdolabı kokularına karşı sıkça tercih edilen yöntemler arasında yer alıyor. Buzdolabının her rafına küçük bir tabak içinde yerleştirilen kahve telvesi, hem kokuları çekiyor hem de doğal bir ferahlık sağlıyor.

SİRKE VE SU KARIŞIMI ETKİSİ

Bir diğer pratik yöntem ise sirke kullanımı. Az miktarda suyla karıştırılan sirke, küçük bir kap içinde buzdolabına konuluyor. Koku tamamen gidene kadar bu karışım buzdolabında bekletilebilir.

Bu basit ama etkili yöntemlerle buzdolabınızda oluşan kötü kokulara veda edebilir, daha hijyenik bir kullanım sağlayabilirsiniz.

