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  4. 5 TL'lik kazı-kazan kartından 200 bin TL kazandı

5 TL'lik kazı-kazan kartından 200 bin TL kazandı

02.04.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da bir talihli, 10 TL vererek aldığı 2 kazı- kazan kartından birinden 200 bin TL'lik ödül kazandı. İkramiyenin çıktığı bayinin işletmecisi Rıfat Umur, “Heyecandan yerinde duramıyordu kıpır kıpırdı” dedi.

5 TL'lik kazı-kazan kartından 200 bin TL kazandı

Çorum'da ismi açıklanmayan kişi, Hürriyet Meydanı Saat kulesi bitişiğindeki bir bayide kazı-kazan şans oyunu oynadı. 10 TL karşılığında 2 tane kazı-kazan kartı alan talihli, 'Süper 7' olarak bilinen büyük ikramiyeyi kazandı.

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Bileti kazıdığında '7' rakamının karşısında 200 bin TL'lik ikramiyenin sahibi olan talihli, büyük sevinç yaşadı. Bayiden ikramiyeyi ne şekilde alacağı konusunda görüşen talihli, ödemenin yapılacağı bankaya yönlendirildi.

20 TL'ye aldığı 4 tane kazı-kazandan 200 bin TL kazandı20 TL'ye aldığı 4 tane kazı-kazandan 200 bin TL kazandı

İkramiyenin çıktığı bayi işletmecisi Rıfat Umur, “30 yaşlarında bir gençti. Koşarak içeri girdi. ‘Tutturdum, tutturdum’ diye bağırdı. Baktık 200 bin TL kazanmış, sonra parayı nasıl alacağını yetkililerden öğrendik ve kendisine de izah ettik. Çok heyecanlıydı, yerinde duramıyordu kıpır kıpırdı” dedi.

DHA

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