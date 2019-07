"5 yıl daha kaybedeceğimiz itiraf ediliyor"

"Sayın Çelik'in kalkıp da bize milli görüş dersi vermeye kalkması gerçekten hayretle izlenecek bir tutumdur. Sayın Çelik'in partisi bu ülkeyi sıcak paracılara teslim eden partidir. Bu ülkeyi hataları, kusurları gözükmesin diye borca batıran partidir. Londra'daki sıcak para baronlarına oluk oluk faiz akıtan partidir. 'Borç alan emir alır' dediğimizde buna itiraz eden, 'paradigmalar değişti' diyen ama bugün dünyanın her yerinde borç almak için elinden gelen her şeyi yapan partidir. Dolayısıyla bize millilik, yerlilik dersi verecek durumda Sayın Çelik hiç değildir."

Ülkenin askerlerinin ve savunma uzmanlarının, ihtiyaç bulunduğunu söylemesi halinde S-400'lere karşı çıkmayacaklarını ifade eden Öztrak, "Ama bunun yanında başka bir şey daha söylüyoruz. Öyle anlaşılıyor ki bunları alırsak F35'leri almamızda sıkıntı çıkabilir, bunu dikkate aldınız mı? Ben iktisatçıyım, her şeye alternatif maliyetiyle bakarım. S-400'ü aldık ama F35'leri alamadık, bu, hava savunmamızda S-400'leri almamıza oranla baktığımızda daha büyük bir açığa neden olacak mıdır, olmayacak mıdır? Bununla ilgili bilgi istiyoruz. Bu konuda biz bir türlü aydınlatılamıyoruz." dedi.

S-400'lerin alınması halinde ABD parlamentosunun aldığı kararlar uyarınca uygulanacağı söylenen yaptırımlara karşı gereken tedbirlerin alınıp alınmadığını da sorduklarını ancak buna da yanıt alamadıklarını aktaran Öztrak, dış politikadaki dengelerin nasıl kurulduğunu merak ettiklerini dile getirdi.

Öztrak, "Bir şey daha var, demiş ki Sayın Çelik, 'Oradaki resim hakkında da ileri geri birtakım şeyler söylediler.' Arkadaşlar, ellerinde not kağıdı, not defteri olmayan resimlerini, medyaya servis eden Cumhurbaşkanlığı. Genel Başkanımız o resimleri gördüğü zaman tabii ki tepki gösterecek. Nedir bu, resmi müzakere yapacaksınız, not almıyorsunuz. O zaman defterli kağıtlı resmi servis etselerdi, sonradan ettiler. Her şey tamam ama eleştiriyi alınca doğrusunu yapıyorlar." diye konuştu.