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  4. '5 yıldızlı caretta katliamı'nda yeni gelişme! İki oteli ağır cezalar bekliyor

'5 yıldızlı caretta katliamı'nda yeni gelişme! İki oteli ağır cezalar bekliyor

28.08.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sahildeki yuvalar üzerine konulan yürüme bantları nedeniyle yumurtadan çıkan 62 yavru deniz kaplumbağasının ölümüyle ilgili iki otel hakkında adli ve idari 3 ayrı soruşturma başlatıldı. Otellerin sezon başında, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) personelince getirilen deniz kaplumbağalarının korunmasına ilişkin genelgeyi imza karşılığı teslim aldığı ortaya çıktı. Öte yandan caretta ölümlerinin olduğu otele yaklaşık 1 milyon TL'ye yakın ceza kesilmesi gündemde.

'5 yıldızlı caretta katliamı'nda yeni gelişme! İki oteli ağır cezalar bekliyor

Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (UICN) raporuna göre, nesli tehlike altındaki türlerden caretta caretta türü deniz kaplumbağaları, dünyada en çok Akdeniz kıyılarında, Akdeniz'de ise Türkiye kıyılarında yuvalama yapıyor. Türkiye'de ise yıllık 2 bini aşkın yuvanın oluştuğu Antalya'daki Belek sahili olarak adlandırılan Kundu- Denizyaka arasındaki 30 kilometrelik kumsal hem Türkiye hem de Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanı konumunda bulunuyor.

23 YILDIR KAPLUMBAĞALARI KORUYORLAR

Kundu'dan başlayıp doğuya doğru Kadriye, Belek, Boğazkent ve Denizyaka kumsallarından oluşan 30 kilometrelik alanda Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), 23 yıldır deniz kaplumbağalarının mayıs-ekim ayları arasındaki yuvalama, yavruların yuvadan çıkışı, bunların kayıt altına alınması ve korunması gibi faaliyetleri yürütüyor.

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YÜRÜME BANTLARININ ALTINDA İKİ YUVA

Belek kumsalı olarak anılan bölgenin Boğazkent mevkiinde önceki gün EKAD üyeleri tarafından iki ayrı otelde, kumsal üzerine konulan ahşap yürüme bantlarının altında iki yuva kaldığı belirlendi. EKAD üyeleri tarafından yuva kontrolleri sırasında, iki otelin kullandığı kumsalda, yuva üzerine konulan ahşap yürüme bandının altında yaklaşık 62 yavru deniz kaplumbağasının sıkışarak öldüğü belirlendi. Boğazkent'teki otelin kullandığı kumsalda yine yürüme bandı altında kalan yuvadan çıkan 71 yavru deniz kaplumbağası ise son anda canlı kurtarıldı.

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ÜÇ KURUMDAN İKİ OTELE SORUŞTURMA

Yavru kaplumbağa ölümlerinin ortaya çıkmasının ardından 3 ayrı kurum tarafından soruşturma başlatıldı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iki otele yönelik 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlattığını açıkladı. Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olması nedeniyle Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce açılan soruşturma kapsamında iki kişiden oluşan ekip, iki otele de giderek inceleme yaptı ve rapor hazırladı. Çevre Kanunu kapsamında iki otele idari para cezası verilmesi gündemde. Yaban hayatı açısından da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğü'nden iki kişilik ekip otellerde inceleme yaparak tutanak tuttu. 2021- 2022 yılı için belirlenen Av ve Yaban Hayvanları Tazminat Bedelleri'ne göre ölen her bir caretta caretta için 16 bin TL tazminata hükmedilmesi gerekiyor. DKMP'nin yaptığı çalışma sonunda, 62 caretta yavrusunun öldüğü otele 992 bin TL ceza kesilmesi gündemde. Ayrıca DKMP yetkililerince, iki otele de sezon başında deniz kaplumbağalarının korunması genelgesinin imza karşılığında teslim edildiği ortaya çıktı.

SAHİLDE 65 METRE KURALI VAR

EKAD Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Fuat Canbalot, hem Çevre ve Şehircilik hem de Doğa Koruma ve Milli Parklar'dan ikişer kişilik ekiplerle savcılık soruşturması kapsamında da emniyetten görevlilerin gelerek her iki otelde inceleme yaparak rapor tuttuğunu açıkladı. EKAD olarak hazırladıkları teknik raporları üç kurumun yetkililerine de teslim ettiklerini söyleyen Dr. Canbolat, deniz kaplumbağaları ve ÖÇK ile ilgili genelgeleri hatırlatarak, “65 metreye kadar şunları şunları yapamazsın' diyor zaten. Ama biz de tesislerin mağduriyet yaşamaları adına, bizim bu bölgede yuvaların yüzde 95'inin ilk 35 metrede oluşması nedeniyle özellikle 35 metre bu tür faaliyetlerin yapılmamasını istiyoruz. İlk 35 metrede şemsiye, şezlong, yürüme bandı, gölgelik, su sporları tesisleri vs bu alanlara koymayın, diye uyarıyoruz. Bu olayın böyle sonuçlanmasının nedeni buna dikkat edilmemesi. Bizim söylediğimiz 35 metre kuralına uyulsa zaten böyle bir sorun yaşanmayacaktı" şeklinde konuştu.

İŞARETLEMELER SÖKÜLÜYOR

İşaretlemelerin ise kafes veya ahşap çubukla bütün yuvalara yapıldığını vurgulayan Dr. Canbolat, ancak bazı bölgelerde turistler, çocuklar veya işletme çalışanlarınca işaret çubuklarının yerlerinden çıkartıldığı veya kafeslerin yerlerinin bilerek ya da bilmeyerek değiştirildiğini söyledi. Bu yıl bölgede 3 binin üzerinde yuva oluştuğu ve 30 günde 30 kilometrelik sahilde hepsini her gün kontrol etmenin imkansız olduğunu kaydeden Dr. Ali Fuat Canbolat, “Bu noktada biz işletmelerden bize yardımcı olmaları ve duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.

Yavru kaplumbağaların ölümüyle gündeme gelen otel yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

(DHA)

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antalya
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