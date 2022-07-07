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5 yıllık ilişki bitti, erkek arkadaşının aracını tanınmaz hale getirdi: 15 bin TL masraf yaptım

07.07.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da meydana gelen olayda 20 yaşındaki Melisa T. kendisinden ayrılan 25 yaşındaki Ali Erdinç Yıldız'ın aracını tanınmaz hale getirdi. Aracın camlarını kıran ve kaplamalarını söken genç kız gözaltına alındı ifadesinin ardından ise serbest bırakıldı. Yıldız, '' 1 hafta önce arkadaşlığımı sonlandırdım. Güvenlik kamerası kayıtlarında aracıma zarar veren kişi olduğunu öğrendim. Araca yaklaşık 15 bin liralık masraf yaptım'' dedi.

5 yıllık ilişki bitti, erkek arkadaşının aracını tanınmaz hale getirdi: 15 bin TL masraf yaptım

Olay, 24 Haziran günü saat 00.30 sıralarında Menteşe ilçesi Müştakbey Mahallesi'nde meydana geldi. Melisa T., iddiaya göre, 5 yıllık birlikteliklerinden sonra kendisinden ayrılan erkek arkadaşı Ali Erdinç Yıldız'ın park halindeki 39 ED 306 plakalı otomobilinin ön camını taşla kırdı. Melisa T., daha sonra otomobilin dışındaki kaplamaları söktü. Sabah saatlerinde çalıştığı kargo şirketine işe gitmek için çıkıp otomobilinin yanına giden Yıldız, aracı görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis ekipleri, araca zarar verdiği tespit edilen Melisa T.'yi gözaltına aldı. Melisa T., ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

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'ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Kız arkadaşıyla yaklaşık 1 hafta önce ayrıldığını belirten Ali Erdinç Yıldız, "Sabah işe gitmek için aracımın yanına gittim. Otomobilimin ön cam kırılmış, kaplamaları sökülmüş vaziyetteydi. Bu olay yaşanmadan 1 gün önce Melisa ile telefonda tartıştık. 1 hafta önce arkadaşlığımı sonlandırdım. Güvenlik kamerası kayıtlarında aracıma zarar veren kişi olduğunu öğrendim. Kendisinden şikayetçi oldum. Yaşananlardan sonra otomobilime yaklaşık 15 bin liralık masraf ettim" dedi.

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(DHA)

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