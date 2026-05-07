50’sinde 35 gösterenlerin sırrı ortaya çıktı: %70’i bu gerçeği bilmiyor!

Dr. Ümit Aktaş, kadın sağlığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Migrenin gizli nedenlerinden menopoz sürecine, polikistik overden yaşlanmayı geciktiren gıdalara kadar birçok konuda konuşan Aktaş, özellikle karbonhidrat tüketiminin kadın sağlığı üzerindeki etkilerine vurgu yaptı.

Sedef Karatay Bingül

CNBC-e YouTube kanalında konuşan Dr. Ümit Aktaş, kadın sağlığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Migrenin gizli nedenlerinden polikistik overe, menopozdan yaşlanmayı geciktiren besinlere kadar birçok konuda konuşan Aktaş, özellikle beslenmenin kadın sağlığı üzerindeki etkisine vurgu yaptı.

"MİGREN HASTALARININ YÜZDE 70’İNDE SEBEP GLUTEN İNTOLERANSI"

Migrenin nedeni bilinmeyen baş ağrılarına verilen isim olduğunu söyleyen Dr. Aktaş, migren tanısı alan hastaların büyük bölümünde gluten intoleransı bulunduğunu öne sürdü.

"Gluteni uzun süre hayatınızdan çıkardığınızda migren ataklarının büyük oranda azaldığını görüyoruz" diyen Aktaş, özellikle kadınlarda migrenin daha sık görüldüğünü ifade etti.

KADINLARDA OTOİMMÜN HASTALIKLAR NEDEN DAHA FAZLA?

Haşimato, lupus, romatoid artrit ve MS gibi otoimmün hastalıkların kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten Aktaş, bunun hormonal yapı ve bağışıklık sistemiyle ilişkili olduğunu söyledi.

Kadınların erkeklere göre daha fazla yağ dokusuna sahip olduğunu belirten Aktaş, bu durumun insülin direnci ve diyabet riskini artırdığını ifade etti.

"POLİKİSTİK OVER ASLINDA İNSÜLİN METABOLİZMASI BOZUKLUĞU"

Polikistik over sendromunun hormon ilaçlarıyla değil, yaşam tarzı değişikliğiyle düzelebileceğini savunan Aktaş, şu önerilerde bulundu:

  • İşlenmiş gıdaları bırakın
  • Karbonhidrat tüketimini azaltın
  • Düzenli yürüyüş yapın
  • Pilates ve yoga gibi egzersizleri hayatınıza ekleyin

Aktaş, "Polikistik over diyabetin habercisi olan insülin direnciyle eş değer bir hastalıktır" dedi.

"KISIRLIĞIN EN ÖNEMLİ NEDENİ BESLENME"

Tüp bebek merkezlerinin artışına dikkat çeken Dr. Aktaş, kısırlık sorunlarının temelinde yanlış beslenmenin yattığını öne sürdü.

Gluten, işlenmiş gıdalar ve hibrit tohumların üreme sağlığını olumsuz etkilediğini savunan Aktaş, sağlıklı beslenme ve vitamin desteğiyle birçok çiftin doğal yollarla çocuk sahibi olabileceğini söyledi.

KADINLAR İÇİN EN ÖNEMLİ BESİNLERDEN BİRİ: KETEN TOHUMU

Kadın sağlığı için fitoöstrojenlerin önemine değinen Aktaş, özellikle keten tohumunun güçlü bir destek olduğunu belirtti.

Keten tohumunun:
Omega-3 içerdiğini
Güçlü antioksidan etkisi bulunduğunu
Meme kanseri riskine karşı koruyucu olabileceğini söyledi.

Aktaş, "Keten tohumunu öğütülmemiş şekilde alın, günlük tüketmeden hemen önce öğütün" tavsiyesinde bulundu.

"MEME KANSERİNDE YAŞ DÜŞÜYOR"

Hazır gıdalar, tarım ilaçları ve hormon kullanımının meme kanseri riskini artırdığını belirten Aktaş, özellikle uzun süreli hormon tedavilerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

"MENOPOZ HASTALIK DEĞİLDİR"

Menopozun doğal bir süreç olduğunu vurgulayan Aktaş, bu dönemde yaşam tarzı değişikliğinin önemine dikkat çekti.

Önerileri şöyle sıraladı:
Düzenli yürüyüş yapın
Karbonhidrattan uzak durun
İyi uyuyun
Sigara ve alkolü bırakın
Fonksiyonel gıdalar tüketin

"YAŞ ALABİLİRSİNİZ AMA YAŞLANMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ"

Yaşlanmanın temel nedeninin serbest radikaller olduğunu belirten Aktaş, antioksidan açısından zengin beslenmenin önemine dikkat çekti.

Özellikle şu besinleri önerdi:
Omega-3
Ceviz
Adaçayı
Tarçın
Fermente gıdalar
Kril yağı

Aktaş, "Karbonhidrat ağırlıklı beslenme cildi daha hızlı yaşlandırıyor" dedi.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN SEBEBİ SADECE VİTAMİN EKSİKLİĞİ DEĞİL

Kadınlarda saç dökülmesinin temel nedenlerinden birinin otoimmün reaksiyonlar olduğunu ifade eden Aktaş, sorunun yalnızca biyotin veya çinko eksikliğine bağlanmaması gerektiğini söyledi.

