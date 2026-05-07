50’sinde 35 gösterenlerin sırrı ortaya çıktı: %70’i bu gerçeği bilmiyor!

CNBC-e YouTube kanalında konuşan Dr. Ümit Aktaş, kadın sağlığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Migrenin gizli nedenlerinden polikistik overe, menopozdan yaşlanmayı geciktiren besinlere kadar birçok konuda konuşan Aktaş, özellikle beslenmenin kadın sağlığı üzerindeki etkisine vurgu yaptı.
Migrenin nedeni bilinmeyen baş ağrılarına verilen isim olduğunu söyleyen Dr. Aktaş, migren tanısı alan hastaların büyük bölümünde gluten intoleransı bulunduğunu öne sürdü.
"Gluteni uzun süre hayatınızdan çıkardığınızda migren ataklarının büyük oranda azaldığını görüyoruz" diyen Aktaş, özellikle kadınlarda migrenin daha sık görüldüğünü ifade etti.
Haşimato, lupus, romatoid artrit ve MS gibi otoimmün hastalıkların kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten Aktaş, bunun hormonal yapı ve bağışıklık sistemiyle ilişkili olduğunu söyledi.
Kadınların erkeklere göre daha fazla yağ dokusuna sahip olduğunu belirten Aktaş, bu durumun insülin direnci ve diyabet riskini artırdığını ifade etti.
Polikistik over sendromunun hormon ilaçlarıyla değil, yaşam tarzı değişikliğiyle düzelebileceğini savunan Aktaş, şu önerilerde bulundu:
Aktaş, "Polikistik over diyabetin habercisi olan insülin direnciyle eş değer bir hastalıktır" dedi.
Tüp bebek merkezlerinin artışına dikkat çeken Dr. Aktaş, kısırlık sorunlarının temelinde yanlış beslenmenin yattığını öne sürdü.
Gluten, işlenmiş gıdalar ve hibrit tohumların üreme sağlığını olumsuz etkilediğini savunan Aktaş, sağlıklı beslenme ve vitamin desteğiyle birçok çiftin doğal yollarla çocuk sahibi olabileceğini söyledi.
Kadın sağlığı için fitoöstrojenlerin önemine değinen Aktaş, özellikle keten tohumunun güçlü bir destek olduğunu belirtti.
Keten tohumunun:
Omega-3 içerdiğini
Güçlü antioksidan etkisi bulunduğunu
Meme kanseri riskine karşı koruyucu olabileceğini söyledi.
Aktaş, "Keten tohumunu öğütülmemiş şekilde alın, günlük tüketmeden hemen önce öğütün" tavsiyesinde bulundu.
Hazır gıdalar, tarım ilaçları ve hormon kullanımının meme kanseri riskini artırdığını belirten Aktaş, özellikle uzun süreli hormon tedavilerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Menopozun doğal bir süreç olduğunu vurgulayan Aktaş, bu dönemde yaşam tarzı değişikliğinin önemine dikkat çekti.
Önerileri şöyle sıraladı:
Düzenli yürüyüş yapın
Karbonhidrattan uzak durun
İyi uyuyun
Sigara ve alkolü bırakın
Fonksiyonel gıdalar tüketin
Yaşlanmanın temel nedeninin serbest radikaller olduğunu belirten Aktaş, antioksidan açısından zengin beslenmenin önemine dikkat çekti.
Özellikle şu besinleri önerdi:
Omega-3
Ceviz
Adaçayı
Tarçın
Fermente gıdalar
Kril yağı
Aktaş, "Karbonhidrat ağırlıklı beslenme cildi daha hızlı yaşlandırıyor" dedi.
Kadınlarda saç dökülmesinin temel nedenlerinden birinin otoimmün reaksiyonlar olduğunu ifade eden Aktaş, sorunun yalnızca biyotin veya çinko eksikliğine bağlanmaması gerektiğini söyledi.
