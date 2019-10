"50 yaş üzerindeki 4 kişiden birinde osteoporoz bulunuyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Osteoporoz ve Diğer Metabolik Kemik Hastalıkları Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Zeynep Cantürk, Türkiye'de 50 yaş üzerindeki her 4 kişiden birinde osteoporoz bulunduğunu kaydetti.

Cantürk, 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü dolayısıyla grup adına yaptığı yaptığı yazılı açıklamada, osteoporozun, kemik kütlesinde azalma ve mikro yapısında bozukluk sonucu gelişen, kırık riskinde artışa yol açan ve en sık görülen metabolik kemik hastalığı olduğunu anlattı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nüfusun giderek yaşlandığına, osteoporoz ve buna bağlı kırıkların artış gösterdiğine değinen Cantürk, şu bilgileri paylaştı:

"Dünyada 50 yaşın üzerindeki her 3 kadından birinin ve her 5 erkekten birinin hayatının bir döneminde kırık yaşayacağı, ülkemizde de 50 yaş üzerindeki her 4 kişiden birinde osteoporoz bulunduğu bilinmektedir. Aslında önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olan osteoporoz, günümüzde önemli bir ekonomik ve sosyal problem haline gelmiştir. Postmenopozal dönemde kadınlarda sık görülen osteoporoz, sadece kadınların hastalığı olmayıp, yaş ilerledikçe erkeklerde de görülmektedir.

Sanılanın aksine osteoporoza bağlı kemik ağrıları sık görülmemekte, ağrı çoğunlukla kırık oluştuktan sonra ortaya çıkmaktadır. Kırıklar genellikle hafif bir travma ile veya kendiliğinden olmaktadır. Osteoporoz, omurga kemiklerinde çökme kırığı oluşturarak boy kısalığı ve kamburluğa, kalça kırığı oluşturarak sakatlık ve ölüm riskinde artışa yol açabilmektedir."