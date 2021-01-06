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50 yaşındaki kadın yatağında ölü bulundu

06.01.2021 14:07 | Son Güncelleme:
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50 yaşındaki kadın yatağında ölü bulundu

Afyonkarahisar’da 50 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.Olay, Sahipata mahallesi 911 sokakta meydana geldi.

Afyonkarahisar’da 50 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, Sahipata mahallesi 911 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde yalnız yaşayan Raziye K.’dan birkaç gündür haber alamayan kardeşi polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine eve giden polis ekipler kapının açılmaması üzerine bölgeye 112 Acil servis ekiplerini de isteyerek eve komşularının yardımı ile girdi. Raziye K.’yı yatağında hareketsiz bulan ekipler yaptıkları kontrollerden yaşlı kadının öldüğünü tespit etti.
Yapılan ilk incelemelerde kadının kan kustuğunu belirlendi. Yaşlı kadının cansız bedeni adli tabip ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

50 yaşındaki kadın yatağında ölü bulundu

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