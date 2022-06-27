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50 yıllık gizemde sır perdesi kalkıyor! 'Masadaki süt' detayı dikkat çekmişti: Şüpheli tanık ortaya çıktı

27.06.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'te yarım asırlık cinayetin sır perdesi kalktı! Araştırmacılar, 1972'de komşularıyla yaşadığı arazi tartışması üzerinde sırra kadem basan çiftçi ve 7 ay sonra ardında şifreli bir mesaj bırakarak yine ortadan kaybolan arkadaşı hakkında gizem üzerine yaptığı araştırmalarda çiftçi ile akıbetine ilişkin dikkat çeken sonuçlara ve kişilere ulaştı.

50 yıllık gizemde sır perdesi kalkıyor! 'Masadaki süt' detayı dikkat çekmişti: Şüpheli tanık ortaya çıktı

İsveçli çiftçi Sven Sjogren 1972 yılının ekim ayında komşularıyla bir arazi anlaşmazlığı yaşadı. Husumetin ardından Sjogren ortadan kayboldu ve bir daha haber alınamadı. Sjogren'e ne olduğunu polis 50 yıldır gün yüzüne çıkaramadı ancak amatör dedektiflerden oluşan bir ekip cinayet gizemini çözdüğüne inanıyor.

HER ŞEY 'ARAZİ' HUSUMETİYLE BAŞLADI

Sjogren varlıklı bir aileden gelmesine karşın para sıkıntıları yaşıyordu. Ailesi atalarının malikanesi satmıştı. Ancak çiftçinin arazisinde çok daha kazançlı bir varlığı, verimli bir su kaynağı vardı. Sjogren'in mülkünü hayvanat bahçesine dönüştürmek isteyen başka bir çiftçi araziyi satın almayı teklif etti ancak Sjogren teklifi geri çevirdi.

Devam eden süreçte bir gün aniden Bernt Larsson adında bir yabancı ortaya çıktı ve Sjogren'i kağıtları imzalamaya ikna etti. Bunun üzerine Sjogren ortadan kayboldu. Daha sonra ise Sjogren evden çıktıktan sonra masada bir bardak süt olduğu ortaya çıktı.

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ARKADAŞI DA KAYBOLDU: GİZEMLİ MESAJ

Sjogren'in İsveç'in Gotland adasında ortadan kaybolması, adada yüz yıldan uzun süredir kayıtlara geçen ilk kayıp vakasıydı. Bundan yedi ay sonra, Sjogren'in kendi soruşturmasını yürüten bir arkadaşı da şifreli bir not bırakarak kayıplara karıştı.

Sjogren'in arkadaşı Bjorn Adolfsson, arkadaşının sahte özel emeklilik hakları karşılığında araziyi satmaya ikna edildiğini ortaya çıkardı. Adolfsson da kısa süre sonra kulübesinde "Göle gidiyorum" yazan bir not bırakarak ortadan kayboldu.

Polis Sjogren'in intihar ettiğini düşünse de çiftçinin cansız bedeni bulunamadı. Amatör dedektiflerden oluşan ve podcast yayını yapan bir ekip ise olaydaki gizemi çözmenin eşiğinde olduğunu düşünüyor. Eski gazete kupürlerini inceleyen, tanıklarla görüşen ve polis dosyalarını inceleyen ekip Larsson'u Sjogren'in kaybolmasından bir gün sonra eski bir çöp sahasında gördüklerini söyleyen bir tanıkla konuştu.

ŞÜPHELİ TANIK CİNAYETİN FAİLİ Mİ?

Ekip, 2015 yılında ölen gizemli yabancının en bariz şüpheli olduğuna ve çiftçinin sütünü zehirlemiş olabileceğine inanıyorlar.
Dedektifler bin yıl öncesine kadar kalıntıları koklayabilen bir "iskelet köpek" kiraladılar. Köpek çöplükteki izleri tespit etti ve ekip şimdi kazmaya başlamak için izin bekliyor.

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cinayet
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