500 bin lirayı bir ay içinde 700 bin lira yapacağını vaadetti, sonra yaşananlar yine şaşırtmadı! "Arkamda Yavuz var bana bir şey olmaz"

Anadolu Adliyesinde görevli dönemin Mali İşler müdürünün de şüpheli olduğu 'ponzi' sistemi soruşturması tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yüksek kar vaadiyle 12 kişiyi 41 milyon lira dolandıran 3 şüpheli hakkında hapis cezası istendi. Şüphelilerden dönemin Mali İşler Müdürü Yavuz Kamışlıgöl ve yeğeninin 10 yıla kadar cezalandırılması istenirken, şüpheli Kevser Evren'in 120 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

YİNE PONZİ SİSTEMİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kevser Evren'in arsa ve emlak alım satımı yaptığı 2022-2023 yılları arasında emlak işinden büyük paralar kazandığını söyleyerek, yüksek kar vaadiyle müştekilerden para aldığı ve bu paraları geri iade etmediği kaydedildi. Ponzi sistemi denilen dolandırıcılık yöntemini kullanan şüpheli Kevser Evren, o dönem Anadolu Adliyesi Mali İşler Müdürü olan Yavuz Kamışlıgöl'ün arkasında olduğunu, bu kişiyle birlikte hareket ettiğini söyledi. Ponzi sistemi ile yapılan dolandırıcılığa dönemin Mali İşler Müdürü Yavuz Kamışlıgöl'ün yeğeni olan Bekir Aslan'ın da dahil olduğu belirtildi.

41 MİLYON LİRA DOLANDIRICILIK

Arsa ve emlak alım satımı yaparak yüksek kar vadeden şüpheliler, avukat B.Y.'den 15 milyon 500 bin lira, müşteki S.V.'den 5 milyon lira, müşteki D.Ş'den 3 milyon lira, müşteki S.Ü.'den 850 bin lira aldığı ve diğer müştekilerle beraber toplam 12 kişiden 41 milyon 665 bin lira para aldıkları iddianamede yer aldı.

"ARKAMDA YAVUZ VAR, BANA BİR ŞEY OLMAZ"

İddianamede tanık ifadesine de yer verildi. Tanık Mali İşler Müdürü Yavuz Kamışlıgöl'ün restorandaki buluşmaya çakarlı araç ile geldiğini belirterek, Kevser Evren'in yanında 3 ay emlak danışmanı olarak çalıştığını ve annesi ile teyzesinden birçok kez para aldığını söyledi. Tanık ifadesinin devamında yüksek kar vaadi ile paraların geri dönüşünü yapabileceğini söylediği, 500 bin lirayı 1 ay içerisinde 700 bin lira olarak verebileceğini iddia ettiğini de belirtti. Tanık ifadesinin sonunda ise Kevser Evren'in para veren kişilere "Arkamda Yavuz var, bana bir şey olmaz" dediğini ifade etti.

İLK BAŞLARDA PARA VERDİ, SONRA SİSTEM ÇÖKTÜ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kevser Evren'in yüksek kar vaadinde bulunarak para aldığı ve ponzi adı verilen sisteme insanları dahil ettiği, Kevser Evren'in Anadolu Adliyesinde Mali İşler Müdürü olan Yavuz Kamışlıgöl'ün arkasında olduğunu söyleyerek müştekilerde güven oluşturduğu belirtildi. İddianamede Kevser Evren'in başlarda ödeme yapanların bir kısmına geri ödeme yaptığı ancak ortada yüksek kar veren bir işin olmaması nedeniyle daha sonra sistemin çöktüğü ifade edildi.

120 YILA KADAR HAPİS

İddianamede şüphelilerden dönemin Mali İşler Müdürü Yavuz Kamışlıgöl ve yeğeni Bekir Aslan'ın 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10'ar yıla kadar, şüpheli Kevser Evren'in 12 müşteki adına 'Nitelikli dolandırıcılık suçundan 120 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. (DHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





