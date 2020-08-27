500’den fazla fili öldüren kaçak avcıya 30 yıl hapis!

Guyvanho’nun fildişi kaçakçılığından suçlu bulunduğu dava, vahşi yaşamı korumaya yönelik çalışan kuruluşlar tarafından bir dönüm noktası olarak görülüyor. Geçen hafta gerçekleştirilen yargılanma ve verilen ceza orta Afrika ülkesinde yabam hayata yönelik suçlar açısından ilk ağır mahkumiyet olarak kayıtlara geçti.

Kaçak avcının 2008’den bu yana 500 fili öldürdüğüne inanılıyor.

The Wildlife Conservation Society (WCS), daha önce bu tür suçların en fazla beş yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Kaçak avcılardan yakalanan fil dişleri.



WCS bölge direktörü Emma Stokes Pazartesi günü yaptığı açıklamada, vahşi yaşam suçlarına müsamaha gösterilmeyeceği ve en ağır cezalarla yargılanacağına dair son derece güçlü bir mesaj gönderildiğini söyledi.

Mobanza Mobembo Gerard’a yönelik cinayete teşebbüs suçlamalarının, 2019’da Nouabale-Ndoki Ulusal Parkı’ndaki korucu devriye üyesine ateş ettiği ve yaraladığı iddiasıyla bağlantılı olduğu söylendi. 4000 kilometre karelik alana sahip olan park, Kongo Cumhuriyeti’nin kuzeyinde bulunuyor. Bu bölge, nadir orman filleri için de bir sığınak görevi görüyor.

