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500 yıl önce kayboldu, tekrar ortaya çıkacak!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Avrupa'da faaliyet gösteren üç üniversite 100 ila 500 yıl önce kaybolan kokuları ortaya çıkarmak için proje geliştirdi. Yüzyıllar öncesinde insanların kokladığı kaybolmuş aroma ve kokuları, yeniden ortaya çıkartmak için Odeuropa (Kültürel Miras Uygulama ve Araştırmalarında Koku ve Duyusal Deneyimlerin Müzakere Edilmesi) adlı proje başlatıldı.

500 yıl önce kayboldu, tekrar ortaya çıkacak!

İngiltere UCL Üniversitesi, Anglia Ruskin Üniversitesi ve Hollanda Kraliyet Sanat ve Bilim Akademisi'nde yer alan uzmanlar, "Odeuropa" adı verilen projeyle 100 ila 500 yıl önce kaybolan kokuları ortaya çıkarmak için yapay zeka kullanacak.

İngiltere UCL Üniversitesi, Anglia Ruskin Üniversitesi ve Hollanda Kraliyet Sanat ve Bilim Akademisi​ tarafından geliştirilen proje, Avrupa Birliği Horizon 2020 programından 2 milyon 800 bin Euro hibe aldı. Çeşitli ülkeden projeye destek veren bilim insanları, dünyada 500 ila 100 yıl önce var olan zamanla yok olan aroma ve kokuları yapay zekayla yeniden ortaya çıkartmayı amaçlıyor.

PARFÜMCÜLER KAYBOLAN KOKULARI YENİDEN HAZIRLAYACAK

Yapay zeka, kokuların yedi dilde tanımlanması için eski metinleri araştıracak ve uzmanların incelemesi için bu metinleri bir araya getirecek. Uzmanlar, koku veya aromanın nerede kullanıldığı ve onu neyin oluşturduğu da dahil olmak üzere her bir kokunun biyografisini içeren bir koku ansiklopedisi derleyecek. Elde edilen tarifler ise kimyagerlere ve parfümcülere, kokunun modern bir yorumunu oluşturmak için verilecek.

(DHA)

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