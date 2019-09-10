50'den fazla ülkeden Hindistan'a Cammu Keşmir çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde (İHK) Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülke, özel statüsü kaldırılan ve çeşitli kısıtlamalara maruz kalan Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini durdurması için Hindistan'a çağrı yaptı.

İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 42'nci oturumunun ikinci gününe Keşmir meselesi damga vurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin, Keşmir sorununa ilişkin İHK'de bugün yaptığı uzun konuşmanın ardından bazı ülkeler harekete geçerek, ortak bir bildiriye imza attı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülke ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın hazırladığı ortak bildiride, Hindistan'ın, 5 Ağustos'ta bölgenin özel statülü yapısını kaldırmasıyla Keşmir'de insan hakları ihlallerinin görülmeye ve insani durumun kötüleşmeye başladığına dikkat çekildi.

Bölgedeki durumun İHK ve insan hakları mekanizmaları açısından aciliyet arz ettiğinin altı çizilen bildiride, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in, Hindistan'ın bölgedeki son eylemlerinden endişe duyduğu yönündeki açıklamasının desteklendiği kaydedildi.