51 gündür kayıp kızla ilgili şoke eden iddia! 'Halası tarafından evlendirilmek için kaçırıldı'

Merkeze bağlı Sülün beldesinde oturan Bünyamin Yumuk (48) ve akciğer kanseri rahatsızlığı nedeniyle engelli hale gelen Cennet Yumuk (42) çiftinin, 4 çocuğundan kızları Sevda Yumuk (14) 18 Şubat'ta, Gülsüm Yumuk ise 20 Şubat'ta kayboldu. Yapılan aramalar sonrası Sevda Yumuk, 23 Şubat günü Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesinde otobüs durağında beklerken bulundu. Bir süre sonra tekrar kaybolan Sevda Yumuk, yeniden bulunup, yurda yerleştirildi. Gülsüm Yumuk'tan ise kaybolduğu günden bu yana haber alınamadı. Bünyamin Yumuk, 51 gündür izine rastlanılamayan kızı Gülsüm'ün, kendi kız kardeşi tarafından evlendirilmek amacıyla kaçırıldığını iddia etti.

'ÇOCUĞUMU OKUTMAK İSTİYORUM'

Bünyamin Yumuk, "Nereye kaybolduğunu, götürdüklerini de bilemiyorum. Kameradan araştırıyoruz, onu da çekme plakalı araba ile götürmüşler. Kimin götürdüğünü de bilemiyorum. Kız kardeşimden şüpheleniyorum. Her yerde beni kötülemeye çalıştılar. Ben çocuğumu istiyorum. Çocuğumu okutmak istiyorum. Evlendirmek istemiyorum. Benim gibi sürünmesini istemiyorum. Çocuğumun aranmasını istiyorum. Annesi İstanbul Bakırköy Hastanesi'nde yatıyor. Orada tedavisini uyguluyoruz. Hala cevap alamadık çocuğumdan. Hala daha arıyorum, bulunmadı. Jandarmadan, polisten destek istiyorum. Bulunmasını istiyorum çocuğumun. Bana teslim edilmesini istiyorum" dedi.