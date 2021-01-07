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51 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 51?

07.01.2021 17:14 | Son Güncelleme:
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51 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 51?

Araç plakaları, diğer ülkelerdekine benzer bir biçimde ülkemizde de kullanılan trafik işaretleri arasındadır. Taşıtların ön ve arka tarafında yer alan plakalar, rakam ve harflerden oluşan küçük levhalardır. Türkiye'nin il statüsünde olan 81 şehrine karşılık 81 tane il plaka kodu vardır. Peki 51 nerenin plakası olarak geçer? 51 nerenin plaka kodu? İşte detaylar...

Araç plaka kodları, taşıtların bilgi takibini daha kolay bir hale getirir. Bu sayede yetkililer, aracın sahibinin kim olduğu ya da trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığı gibi bilgilere kolaylıkla erişim sağlayabilir ve gerektiğinde ilgili işlemleri hızlı bir biçimde gerçekleştirebilir. Bundan dolayı araç plakasının taşıt üzerinde görünebilir bir konumda bulunması ve plaka üzerindeki harf ya da rakamların görülmesine mani herhangi bir durumun bulunmaması gerekir. Dünyanın farklı ülkelerinde farklı plaka sistemleri mevcuttur. Bu doğrultuda ülkemizdeki plaka kodları iki haneli bir sayının ardından gelen harf ve rakam kombinasyonlarını içerir. Başta bulunan iki haneli sayı aracın kayıtlı olduğu ili gösterirken geri kalan harf ve rakamlar ilçe hakkında bilgi verir. İlk 67 il plaka kodu alfabetik bir düzene sahiptir. Sonraki plaka kodlarının sırası ise il statüsü kazanma tarihleri esas alınarak belirlenmiştir. Yazımızın devamını inceleyerek "51 plakası hangi il için kullanılır? 51 plaka kodu hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

51 Nerenin Plakası?

51 araç plakası Niğde iline aittir. Genel kültür başlığı altında 51 plaka imi hakkında bir soruyla karşılaşırsanız kendinizden emin bir biçimde Niğde cevabını verebilirsiniz. Niğde'den bir önceki sırada yer alan 50 ise Nevşehir ilinin plaka kodudur. Aynı şekilde bir sonraki plaka kodu olan 52 de Ordu iline aittir. Niğde iline bağlı olan ilçelerin plaka kodları için yazımızın devamına göz atabilirsiniz. Listemizde yer almayan ilçeler, Niğde'nin merkez ilçesi kapsamında değerlendirilerek plaka kodu alır.

Niğde Merkez İlçesine Bağlı Olan Plaka Kodları

Niğde merkez ilçesine bağlı olan plakalar "AC, AZ, DA, DZ, EA, EZ, M, MA ve T" harfleriyle başlar.

51 AC ile AZ 001 ve 999 arası
51 DA ile DZ 001 ve 999 arası
51 EA ile EZ 001 ve 999 arası
51 M 0001 ve 2000 arası
51 MA 001 ve 999 arası
51 T 0001 ve 2000 arası plaka kodları alır.

Niğde Bor İlçesine Bağlı Olan Plaka Kodları

Niğde Bor ilçesine bağlı plakalar "KA, KZ, M, T, H, LA ve LZ" harfleriyle başlar.

51 KA ile KZ 001 ve 999 arası
51 M 2001 ve 3000 arası
51 T 2001 ve 3000 arası
51 H 1001 ve 2000 arası
51 LA ile LZ 001 ve 999 arası plaka kodları alır.

Niğde Çiftlik İlçesine Bağlı Olan Plaka Kodları

Niğde Çiftlik ilçesine bağlı plaka kodları "JA ve JZ" harfleriyle başlar.

51 JA ile JZ 001 ve 999 arası plaka kodlarını taşır.

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