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    4. '51 yaşındayım ama kimse inanmıyor' İşte genç görünmek için 3 önemli sır

    '51 yaşındayım ama kimse inanmıyor' İşte genç görünmek için 3 önemli sır

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    05.04.2024 14:21
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    51 yaşındaki kadın yaşça genç görünüyor. Yaşını duyanların şaşırdığı kadın, "Zarif bir şekilde yaşlanmak harika ve elimden gelenin en iyisini yapıyorum ama bazen biraz tazelenmeyi seviyorum" dedi.

    Bir güzellik uzmanı, "birkaç yıl daha genç" görünmenin üç ince yolunu paylaştı ve en iyi şekilde görünmeyi ve hissetmeyi istemenin yanlış bir şey olmadığını belirtti.

    Hoşumuza gitmese de, yaşlanmanın doğal bir parçası da görünümümüzde meydana gelen değişikliklerdir. Bu muhtemelen en çok elastikiyetini kaybeden, sarkan ve kırışan cildimizde görülür. Bunu tamamen önleyemesek de cildimizin daha uzun süre sağlıklı ve daha genç görünmesini sağlamak için hepimizin atabileceği adımlar var.

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    Express'in aktardığı habere göre, bir güzellik uzmanı, cildinizin genç görünmesini sağlamaya yönelik en önemli üç ipucunu sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştı. Moda ve güzellik blog yazarı Renae Olivia, "zarif bir şekilde" yaşlanmanın püf noktalarını açıkladı. Yaşından çok daha genç görünen 51 yaşındaki kadın, görünümüyle takipçilerini etkiledi.

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    Olivia, “51 yaşındayım ve bu gönderide herhangi bir filtre kullanmamaya dikkat ettim. Aslında hikayelerimde veya cilt bakımı paylaşımlarımda da filtre kullanmıyorum. İncelikle yaşlanmak muhteşem ve elimden gelenin en iyisini yapıyorum ama bazen biraz tazelenmeyi seviyorum. Bunlar görünüşünüzü zarif bir şekilde geliştirmenin ve olduğunuzdan birkaç yıl daha genç görünmenin birçok yolundan sadece birkaçı. Şahsen ben sadece elinizden gelenin en iyisini yapmaya ve hissetmeye çalışmanın yanlış bir tarafı olduğunu düşünmüyorum." dedi.

    GENÇ GÖRÜNMENİN 3 SIRRI

    Bronzlaştırıcı kullanmak
    Göz damlası uygulamak
    Dermaplaning

    Bronzlaştırıcı kullanmak;
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    Renae, şezlonglarda ve dışarıda bronzlaşmada cildinize zarar vermek yerine, bronzlaştırıcı ürünler kullanıyor.

    "İyi bir bronzlaştırıcı sağlıklı bir ışıltı yaratır ve doğruyu söylemek gerekirse cildinizdeki bazı kusurları giderebilir" dedi.

    Göz damlası;
    Renae şöyle açıkladı: “Göz damlaları, gözlerinizin beyazlarını saniyeler içinde parlak bir beyaza dönüştürüyor. Yine de önce göz doktorunuzla konuşun ve her gün kullanmayın. Sadece özel günlerde kullanıyorum."

    Dermaplaning;

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    Olivia, "Dermaplaning cildiniz için “minimal invaziv” bir kozmetik prosedürdür. Sağlık uzmanınız cildinizin en üst katmanlarını tıraş etmek için özel bir alet kullanıyor. Önce mutlaka doktorunuzla konuşun. Dermaplaning, daha yeni, hasarsız cildi ortaya çıkararak sivilce izlerinin veya diğer cilt kusurlarının görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Cildinizin daha genç görünmesini sağlayabilir; ancak yaşlanma sürecini durdurmaz. Bazı insanlar epilasyon için dermapen yaptırıyor. Bu sadece geçici bir çözüm çünkü saçlarınız tekrar uzayacak. Şeftali tüylerini gidermek için yapıyorum. Cildim daha sağlıklı ve pürüzsüz hissediyor. Ayrıca cilt bakım ürünlerim cildimde daha iyi emiliyor." ifadelerine yer verdi.

    Bir takipçi şu yorumu yaptı: "Harika görünüyorsun." Bir diğeri şöyle dedi: "Harika ipuçları."

    Vitrin


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