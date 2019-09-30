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51 yıllık Vefa Poyraz Anadolu Lisesi depremde ağır hasar gören okullar arasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından  İstanbul Valiliği,  29  okulda bir gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

51 yıllık Vefa Poyraz Anadolu Lisesi depremde ağır hasar gören okullar arasında

Elif YAVUZ-Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliği, 29 okulda bir gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı. Ağır hasarlı okullardan biri de Gaziosmanpaşa’da bulunan 51 yıllık Vefa Poyraz Anadolu Lisesi oldu. Lisedeki öğrenciler daha sonra belirlenecek başka bir okulda eğitime devam edecek. Vefa Poyraz Anadolu Lisesi’nin hemen yanında bulunan Alparslan Ortaokulu’nda ise eğitime devam ediliyor.

Vefa Poyraz Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Arda Kırış deprem anında yaşadıklarını anlattı. Kırış “Ben yazı yazıyordum, arkadaşlarım sırayı sallıyor sanmıştım. Depremin verdiği şiddetle sıralar yere düştü, kalorifer peteği düştü. Öğretmenimiz sıranın altına çökmemizi söyledi. Hızlı bir şekilde aşağı indik. Sınıfımızda kolon patladı, bizim sınıfımız hasar aldı. Okulun genelinde de bayağı ağır hasar var. Başka bir okula taşınma durumu söz konusu oldu. Onun için bugün tatil edildi. Okulumuz çok hasar aldığı için Perşembe günü okullardan dağıldık. Ağır hasar tespitinden kaynaklı cuma günü de tatil oldu” dedi.

Vefa Poyraz Anadolu Lisesi’nin hemen yanında bulunan Alparslan Ortaokulu’nda ise eğitime devam ediliyor. Her iki okulda da çocuğu olduğunu belirten Ümmiye Umak, “Alparslan Ortaokulu yeni olduğu için endişeli değilim ama diğer çocuğum Vefa Poyraz Anadolu Lisesi’nde okuyor o yüzden endişeliyim. Hasarlı gözüküyor, şu anda zaten kapalı okul. Herhangi bir okula göndermeye çalışıyorlar bizi de. Çocuklar çok şiddetli hissetmiş, sıra altından kaymış. Biz bile bu okulda (Alparslan Ortaokulu) olmamıza rağmen hissettik. Cuma günü de tatildi, bugün de yok yarına bakalım artık” ifadelerinde bulundu.

Veli Dilek Fidanlı da iki okulun yakın olmasından endişe duyduğunu ifade ederek, “Yan tarafta bir yıkım olursa sıkıntı olabilir. Büyük bir olasılıkla yıkılır diye düşünüyorum. Öğrenciler de başka bir yere nakil edilirse biz de mutlu oluruz. Sürekli tetikte olmaktansa böylesi daha iyi olur” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

51 yıllık Vefa Poyraz Anadolu Lisesi depremde ağır hasar gören okullar arasında51 yıllık Vefa Poyraz Anadolu Lisesi depremde ağır hasar gören okullar arasında51 yıllık Vefa Poyraz Anadolu Lisesi depremde ağır hasar gören okullar arasında51 yıllık Vefa Poyraz Anadolu Lisesi depremde ağır hasar gören okullar arasında

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