52 yaşındaki Gina Stewart “Dünyanın en seksi büyükannesi” lakabını kazanmasını sağlayan güzellik sırlarını açıkladı

52 yaşındaki Avustralyalı 4 çocuk ve bir toruna sahip olan Gina Stewart, “Dünyanın en seksi büyükannesi” lakabıyla tanınıyor. 52 yaşındaki büyükanne, her yaştan erkeğin dikkatini çekmeye çalıştığını, ancak bir anne olarak çocuklarına kimi üvey baba olarak seçtiği konusunda "dikkatli" olmaya çalıştığını söylüyor.

HİÇ BEKLEMEDİĞİ BİR ANDA AŞIK OLACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Model bir röportajda, "Bekarım ve sanırım yaşlandıkça ve bir kızım olduğunda, hayatıma kimi aldığım konusunda daha dikkatli oldum" dedi. "Aslında özellikle birini aramıyorum. Eğer kaderimde aşkı bulmak varsa, bunun olacağına ve muhtemelen hiç beklemediğim bir zamanda aşık olacağıma inanıyorum," diye ekledi Stewart.

Stewart'ın Instagram'da nasıl genç ve güzel kalacağına dair ipuçlarına ayrılmış ayrı bir sayfası var. Orada, her biri kendi yaşam tarzına dayanan tavsiyeler paylaşıyor.

Biyografisindeki başlıkta “Sağlık, zenginlik, esenlik, zihin, beden, ruh. Su hayattır. Besinler ilacınız, ilacınız besininiz olsun.” yazıyor.

Stewart, olumlu bir zihniyetin yanı sıra fiziksel aktivitenin de hayranı. Bunların yaşlanmak istemeyenler için olağanüstü hedeflere ulaşmaya yardımcı olduğuna inanıyor. Stewart, sağlıklı beslenme fikrini teşvik ediyor ve görünüşe göre, güzellik rutininde elmalar ve avokadolar favorileri. Ayrıca jakuzilerde ıslanmayı tavsiye ediyor ve kaplıcaların etkisini övüyor.





