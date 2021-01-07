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53 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 53?

07.01.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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53 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 53?

Araç plakası; ülkemizde ve tüm dünyada otomobil, taksi, kamyon, kamyonet ve motosiklet gibi taşıtlara verilen üzerinde numara ve harflerin yer aldığı küçük bir tabeladır. Ülkemizde 81 il ve buna bağlı olarak da 81 adet il plakası bulunur. Peki, 53 nerenin plakasıdır? 53 nerenin plaka kodudur? Bu yazımızda 53 plaka imi ile ilgili detayları sizler için bir derledik…

Plakalar, üstünde bulunduğu aracın kimliği görevini üstlenen levhalar. Araçların, kime ait olduğu ve trafiğe çıkabilir ya da çıkamaz durumunda oldukları bu plakalar sayesinde anlaşılır. Aynı zamanda devlet tarafından da aracın kime ait olduğu, trafik cezaları gibi durumlar da bu plakalar sayesinde bilinir. Resmi araçlar dışında araç plakası, tipik bir yapıdadır. Beyaz bir levha üzerinde siyah harfler ve rakamlardan oluşur. Bu plaka türü bizim ülkemiz için geçerlidir. Çünkü her ülkenin plakaları farklı kurallara dayanarak oluşturulur ve ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Ama ortak bir özellik olarak; her plaka okunabilir ve net olmalıdır. Ve önünde harfleri ve rakamları görmeyi engelleyecek bir durum bulunmaması gerekir. Çünkü plaka kodunuz sizin trafikteki kimliğinizdir. Olası bir durumda size ulaşabilmeleri için plakanızın okunabiliyor olması gerekir.

Ülkemizde kullanılan plaka levhaları şehirlerin isimlerine göre alfabetik olarak sıralanmıştır. 01'den başlayıp 81'e kadar devam eden plaka kodları bulunur. Ve plaka imleri hangi şehir olduğunu belirler. Yani aracınızın kimliği sayılan plakalardaki harfler ve rakamlar, onun doğduğu yer gibidir. Türkiye'de toplam plaka sayısı 24.871.133. Bu sayının en fazla olduğu il, 34 plaka koduna sahip İstanbul. 34 plaka koduna sahip araç sayısı 4.697.571. Peki, ülkemizde 53 plakası hangi ile aittir? Hangi şehrimizin plaka kodu 53’tür? İşte plaka imi 53 olan şehrimiz ve ona ait ilçelerinin plaka numaraları…

53 Nerenin Plakası?

53 plaka kodu, Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Rize şehrine aittir. Rize ve Rize’ye ait olan bütün ilçeler 53 plaka kodunu kullanır. Rize'nin Ardeşen, Merkez, Pazar ve Kalkandere ilçelerine bağlı plaka harf grupları ise şu şekildedir:

Rize Merkez Plaka Harf Grupları:

  • 53 AC 001 ile 53 AZ 999
  • 53 DA 001 ile 53 DZ 999
  • 53 K 0001 ile 53 K 1999
  • 53 M 0001 ile 53 M 2999
  • 53 T 0001 ile 53 T 2999

Ardeşen İlçesi Plaka Harf Grupları:

  • 53 FA 001 ile 53 FZ 999
  • 53 K 5000 ile 53 K 5999
  • 53 M 5000 ile 53 M 5999
  • 53 T 5000 ile 53 T 5999

Pazar İlçesi Plaka Harf Grupları:

  • 53 HA 001 ile 53 HZ 999
  • 53 K 4000 ile 53 K 4999
  • 53 M 4000 ile 53 M 4999
  • 53 T 4000 ile 53 T 4999

Kalkandere İlçesi Plaka Harf Grupları:

  • 53 K 6000 ile 53 K 6999
  • 53 KA 001 ile 53 KZ 999
  • 53 M 6000 ile 53 M 6999
  • 53 T 6000 ile 53 T 6999
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