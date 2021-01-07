53 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 53?

Plakalar, üstünde bulunduğu aracın kimliği görevini üstlenen levhalar. Araçların, kime ait olduğu ve trafiğe çıkabilir ya da çıkamaz durumunda oldukları bu plakalar sayesinde anlaşılır. Aynı zamanda devlet tarafından da aracın kime ait olduğu, trafik cezaları gibi durumlar da bu plakalar sayesinde bilinir. Resmi araçlar dışında araç plakası, tipik bir yapıdadır. Beyaz bir levha üzerinde siyah harfler ve rakamlardan oluşur. Bu plaka türü bizim ülkemiz için geçerlidir. Çünkü her ülkenin plakaları farklı kurallara dayanarak oluşturulur ve ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Ama ortak bir özellik olarak; her plaka okunabilir ve net olmalıdır. Ve önünde harfleri ve rakamları görmeyi engelleyecek bir durum bulunmaması gerekir. Çünkü plaka kodunuz sizin trafikteki kimliğinizdir. Olası bir durumda size ulaşabilmeleri için plakanızın okunabiliyor olması gerekir.

Ülkemizde kullanılan plaka levhaları şehirlerin isimlerine göre alfabetik olarak sıralanmıştır. 01'den başlayıp 81'e kadar devam eden plaka kodları bulunur. Ve plaka imleri hangi şehir olduğunu belirler. Yani aracınızın kimliği sayılan plakalardaki harfler ve rakamlar, onun doğduğu yer gibidir. Türkiye'de toplam plaka sayısı 24.871.133. Bu sayının en fazla olduğu il, 34 plaka koduna sahip İstanbul. 34 plaka koduna sahip araç sayısı 4.697.571. Peki, ülkemizde 53 plakası hangi ile aittir? Hangi şehrimizin plaka kodu 53’tür? İşte plaka imi 53 olan şehrimiz ve ona ait ilçelerinin plaka numaraları…