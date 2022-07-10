HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 54 kişi yaralanmıştı! 7 ailenin birbirine girdiği dehşete düşüren kavganın sebebi ortaya çıktı

54 kişi yaralanmıştı! 7 ailenin birbirine girdiği dehşete düşüren kavganın sebebi ortaya çıktı

10.07.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde 5’i ağır, 54 kişinin yaralandığı husumetli 7 aile arasındaki kavgayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kavganın fıstık bahçesine giren koyun sürüsü nedeniyle çıktığı öğrenildi. 4 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken kavga anı ise kameralara yansıdı.

54 kişi yaralanmıştı! 7 ailenin birbirine girdiği dehşete düşüren kavganın sebebi ortaya çıktı

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde, akşam saatlerinde aralarında husumet olan ailelerin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 aileden, 5’i ağır, 54 kişi yaralandı. İhbarla köye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarmanın müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Jandarma köyde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Bazı şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

1e321cf21e67275b48b514384e5dc499

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik'ten yapılan açıklamada da, "İlimiz Beşiri ilçesi Yontukyazı köyünde; aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2’si ateşli silahla, 1’i kesici aletle, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5’i ağır, toplam 54 kişi yaralanmıştır. Meydana gelen olaya jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikata başlanmış, yaralıların intikal ettiği ilimizdeki hastanelerde polis tarafından ilave güvenlik tedbirler alınmıştır" denildi.

5c048fae46305f2f5b332236a57aeede

4 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Bazı yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 4 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

7fbd0d147883eb9ef068b5ce813ec657

KAVGANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Alınan ifadeler doğrultusunda, kavganın fıstık bahçelerine giren koyun sürüsü nedeniyle ilk önce 2 aile arasında başladığı, ardından diğer ailelerin de olaya karıştığı belirtildi.

9086dc73ac9fb52dc52a08d9a4787c62

KAVGA ANI KAMERADA

Kavganın cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

674605480e687724d41dc13578adbba5

Görüntülere göre, savaş alanına dönen köyde taraflar, birbirlerine taş ve sopalarla saldırırken, bazı köylüler de jandarmayı arayarak yardım istedi. (DHA)

b0737b98525d56d284095fec97f3150f

ceda402ae7120c0fffda68029a7dac86

d1dda31c26112a3bc283077558102930

d011524fee0ba44a20b2ac36a800a812

e6c6f53eb981aff8be611c831942ae24

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yerde unutulan bidondaki çamaşır suyunu içti! Hastanelik olduYerde unutulan bidondaki çamaşır suyunu içti! Hastanelik oldu
İşte Kurban Bayramı'nda ilk günün bilançosu! Hastaneler dolduİşte Kurban Bayramı'nda ilk günün bilançosu! Hastaneler doldu
Şifreli konuşmalar şoke etti! "Kasanın üzerinde Kur'an var"Şifreli konuşmalar şoke etti! "Kasanın üzerinde Kur'an var"
Anahtar Kelimeler:
Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere 5 bin 500 TL verilecek: 3 günde...

Emeklilere 5 bin 500 TL verilecek: 3 günde...

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor! Fazla mesai...

Bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor! Fazla mesai...

Akşener 6'lı masadan ayrılacak mı? Olay yaratan iddia

Akşener 6'lı masadan ayrılacak mı? Olay yaratan iddia

İstanbul dün gece uyuyamadı, yeni uyarı geldi!

İstanbul dün gece uyuyamadı, yeni uyarı geldi!

Her şey 3 dakika içinde yaşandı

Her şey 3 dakika içinde yaşandı

İlginizi Çekebilir

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

Ünlü futbolcunun kız kardeşi tekne pozuyla nefes kesti

Ünlü futbolcunun kız kardeşi tekne pozuyla nefes kesti

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.