55 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 55?

Ülkemizdeki 81 şehrin her birinin kendine özel bir plaka kodu vardır. Bazı istisnaları olmakla beraber alfabetik sıraya göre verilen plaka kodları her araç için farklı ve özeldir. Özellikle büyük şehirlerde farklı plakalar sıkça karşımıza çıkar ve herkesin dikkatini çeker. Araçların ön ve arkasında zorunlu olarak bulunan bu plakalar, takılı oldukları aracın hangi ile kayıtlı olduğunu bildirdiği için hemen hemen herkeste merak uyandırır. Pek çok şehirde karşımıza çıkabilecek olan 55 nerenin plakası, 55 nerenin plaka kodu? İşte 55 plaka kodu hakkında merak edilen tüm bilgiler...

55 Plaka Kodu Hangi Şehirde Kullanılıyor?

55 araç plakası Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alan Samsun ilimize aittir. Ülkemizdeki otuz büyük şehirden biri olan Samsun ilimizin 17 tane ilçesi vardır. Her biri 55 ile başlayan Samsun ilimize kayıtlı plakaların ilçe harf grupları alfabetik olarak şu şekilde listelenebilir:

Samsun Merkez Plaka Kodu Harf Grupları:

55 AC / AZ 001 – 999

55 C 0001 – 3500

55 D 0001 – 4000

55 DA / DZ 001 – 999

55 EA / ES 001 – 999

55 EV / EZ 001 – 999

55 FB 001 – 999

55 GS 001 – 999

55 K 0001 – 3500

55 LA / LZ 001 – 999

55 M 0001 – 4000

55 MA 001 – 999

55 SA / SZ 001 – 999

55 T 0001 – 4000

55 TS 001 – 999