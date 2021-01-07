55 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 55?

Ülkemizdeki 81 şehrin her birinin kendine özel bir plaka kodu vardır. Bazı istisnaları olmakla beraber alfabetik sıraya göre verilen plaka kodları her araç için farklı ve özeldir. Özellikle büyük şehirlerde farklı plakalar sıkça karşımıza çıkar ve herkesin dikkatini çeker. Araçların ön ve arkasında zorunlu olarak bulunan bu plakalar, takılı oldukları aracın hangi ile kayıtlı olduğunu bildirdiği için hemen hemen herkeste merak uyandırır. Pek çok şehirde karşımıza çıkabilecek olan 55 nerenin plakası, 55 nerenin plaka kodu? İşte 55 plaka kodu hakkında merak edilen tüm bilgiler...
55 araç plakası Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alan Samsun ilimize aittir. Ülkemizdeki otuz büyük şehirden biri olan Samsun ilimizin 17 tane ilçesi vardır. Her biri 55 ile başlayan Samsun ilimize kayıtlı plakaların ilçe harf grupları alfabetik olarak şu şekilde listelenebilir:
55 AC / AZ 001 – 999
55 C 0001 – 3500
55 D 0001 – 4000
55 DA / DZ 001 – 999
55 EA / ES 001 – 999
55 EV / EZ 001 – 999
55 FB 001 – 999
55 GS 001 – 999
55 K 0001 – 3500
55 LA / LZ 001 – 999
55 M 0001 – 4000
55 MA 001 – 999
55 SA / SZ 001 – 999
55 T 0001 – 4000
55 TS 001 – 999
55 C 3501 – 4000
55 D 5701 – 5900
55 K 3501 – 4000
55 M 5701 – 5900
55 T 5701 – 5900
55 YA / YZ 001 – 999
55 C 4001 – 4500
55 D 4001 – 4500
55 K 4001 – 4500
55 M 4001 – 4500
55 T 4001 – 4500
55 VA / VZ 001 – 999
55 C 4501 – 5000
55 D 8001 – 8250
55 K 4501 – 5000
55 M 8001 – 8250
55 T 8001 – 8250
55 ZA / ZZ 001 – 999
55 C 5001 – 6000
55 D 4501 – 5700
55 ET / EU 001 – 999
55 FH / FS 001 – 999
55 HA / HE 001 – 999
55 K 5001 – 6000
55 M 4501 – 5700
55 NA / NV 001 – 999
55 T 4501 – 5700
55 K 20001 – 25000
55 JA 001 – 999
55 C 6001 – 7000
55 D 6101 – 7400
55 FA 001 – 999
55 FC / FF 001 – 999
55 HF / HL 001 – 999
55 K 6001 – 7000
55 M 6101 – 7400
55 RA / RZ 001 – 999
55 T 6101 – 7400
55 C 8501 – 9000
55 FT / FZ 001 – 999
55 HN / HR 001 – 999
55 K 8501 – 9000
55 M 9001 – 9500
55 PA / PZ001 – 999
55 T 9001 – 9500
55 C 9001 – 9500
55 K 9001 – 9500
55 TA / TR 001 – 999
55 TT / TZ 001 – 999
55 H 0001 – 9999
55 HS / HZ001 – 999
55 K 7751 –8500
55 M 7401 – 8000
55 T 7401 – 8000
55 K 7001 – 7750
55 KA / KH 001 – 999
55 M 8551 – 8724
55 T 8551 – 8628
55 C 6601 – 6750
55 D / C 6851 – 7100
55 M 7251 – 7400
55 T 7251 – 7400
55 ZP / ZZ 001 – 999
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