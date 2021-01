55 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 55?

55 AC / AZ 001 – 999 55 C 0001 – 3500 55 D 0001 – 4000 55 DA / DZ 001 – 999 55 EA / ES 001 – 999 55 EV / EZ 001 – 999 55 FB 001 – 999 55 GS 001 – 999 55 K 0001 – 3500 55 LA / LZ 001 – 999 55 M 0001 – 4000 55 MA 001 – 999 55 SA / SZ 001 – 999 55 T 0001 – 4000 55 TS 001 – 999

55 araç plakası Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alan Samsun ilimize aittir. Ülkemizdeki otuz büyük şehirden biri olan Samsun ilimizin 17 tane ilçesi vardır. Her biri 55 ile başlayan Samsun ilimize kayıtlı plakaların ilçe harf grupları alfabetik olarak şu şekilde listelenebilir:

Ülkemizdeki 81 şehrin her birinin kendine özel bir plaka kodu vardır. Bazı istisnaları olmakla beraber alfabetik sıraya göre verilen plaka kodları her araç için farklı ve özeldir. Özellikle büyük şehirlerde farklı plakalar sıkça karşımıza çıkar ve herkesin dikkatini çeker. Araçların ön ve arkasında zorunlu olarak bulunan bu plakalar, takılı oldukları aracın hangi ile kayıtlı olduğunu bildirdiği için hemen hemen herkeste merak uyandırır. Pek çok şehirde karşımıza çıkabilecek olan 55 nerenin plakası, 55 nerenin plaka kodu? İşte 55 plaka kodu hakkında merak edilen tüm bilgiler...

19 Mayıs İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

55 C 3501 – 4000

55 D 5701 – 5900

55 K 3501 – 4000

55 M 5701 – 5900

55 T 5701 – 5900

55 YA / YZ 001 – 999

Tekkeköy İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

55 C 4001 – 4500

55 D 4001 – 4500

55 K 4001 – 4500

55 M 4001 – 4500

55 T 4001 – 4500

55 VA / VZ 001 – 999

Ladik İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

55 C 4501 – 5000

55 D 8001 – 8250

55 K 4501 – 5000

55 M 8001 – 8250

55 T 8001 – 8250

55 ZA / ZZ 001 – 999

Bafra İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

55 C 5001 – 6000

55 D 4501 – 5700

55 ET / EU 001 – 999

55 FH / FS 001 – 999

55 HA / HE 001 – 999

55 K 5001 – 6000

55 M 4501 – 5700

55 NA / NV 001 – 999

55 T 4501 – 5700

55 K 20001 – 25000

55 JA 001 – 999

Çarşamba İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

55 C 6001 – 7000

55 D 6101 – 7400

55 FA 001 – 999

55 FC / FF 001 – 999

55 HF / HL 001 – 999

55 K 6001 – 7000

55 M 6101 – 7400

55 RA / RZ 001 – 999

55 T 6101 – 7400

Vezirköprü İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

55 C 8501 – 9000

55 FT / FZ 001 – 999

55 HN / HR 001 – 999

55 K 8501 – 9000

55 M 9001 – 9500

55 PA / PZ001 – 999

55 T 9001 – 9500

Alaçam İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

55 C 9001 – 9500

55 K 9001 – 9500

55 TA / TR 001 – 999

55 TT / TZ 001 – 999

Havza İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

55 H 0001 – 9999

55 HS / HZ001 – 999

55 K 7751 –8500

55 M 7401 – 8000

55 T 7401 – 8000

Terme İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

55 K 7001 – 7750

55 KA / KH 001 – 999

55 M 8551 – 8724

55 T 8551 – 8628

Salıpazarı İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

55 C 6601 – 6750

55 D / C 6851 – 7100

55 M 7251 – 7400

55 T 7251 – 7400

55 ZP / ZZ 001 – 999