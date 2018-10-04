Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde "Onur Ödülü" alacağı bildirildi.
Festival organizasyonundan yapılan açıklamada, Tatlıses'in cuma günü düzenlenecek törende ödülünü alacağı belirtildi.
Tatlıses'in, 1977'de "Ayağında Kundura" albümüyle müzik piyasasına, 1978'de de albümüyle aynı adı taşıyan filmiyle sinemaya giriş yaptığı hatırlatılan açıklamada, "Seksenli yıllarda çıkardığı albümleriyle satış rakamları milyonları bulan Tatlıses'in müzik hayatındaki başarısı ve popülerliği kısa süre sonra kendisine sinemanın kapılarını açtı. Tatlıses, sinema kariyerinde 20 filme yönetmen, 3 filme senarist, 2 filme yapımcı ve 36 filme oyuncu olarak imza attı." ifadelerine yer verildi.
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