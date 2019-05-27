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57. Alay Gelibolu Senfonisi Moskova'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 23:21 | Son Güncelleme

Bestekar Can Atilla'nın "57. Alay-Gelibolu Senfoni No:2" adlı eseri, Moskova Konservatuvarı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da, bestekar Can Atilla'nın Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı anısına bestelediği 57. Alay-Gelibolu Senfonisi müzikseverlerle buluştu.

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle Çaykovski Büyük Konser Salonu'nda düzenlenen konsere, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türk besteci Atilla ve çok sayıda Türk ve Rus davetli katıldı.

Atilla'nın, Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı için hazırladığı "57. Alay-Gelibolu Senfoni No:2" adlı eseri, Moskova Konservatuvarı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi.

Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası Direktörü ve Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi şef Burak Tüzün yönetimindeki orkestraya, soprano Angela Ahıskal ile solo viyolonsel Serdar Rasul solist olarak eşlik etti.

Büyükelçi Samsar, burada yaptığı konuşmada, Türk tarihinin şan ve şerefle dolu olduğunu söyledi.

Çanakkale ve Gelibolu savaşlarının Türk tarihinin önemli bir sayfalarından olduğuna vurgu yapan Samsar, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen 200 bin genç, hiç gözünü kırpmadan vatanını korumak için Çanakkale'de hayatını feda etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki bu ordu, Türk tarihinin en büyük başarılarından birine imza atmıştır." dedi.

Samsar, "Bu eserle, Gelibolu'da 57. Alay'ın cephede yaşadığı duygusallık, fedakarlık ve zafer aşkını bir kez daha hissettik." ifadesini kullandı.

Besteci Atilla da senfoninin Rus sanatseverlerle buluşmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Rusya'nın kendisi için özel yere sahip olduğunu söyleyen Atilla, müzik hayatının, Moskova Konservatuarı hocalarının verdiği eğitim ve katkılarla başladığını söyledi.

Atilla, Pyotr Çaykovskiy ve Dmitriy Şostakoviç gibi Rus bestecilerine çok ilgi duyduğunu belirterek, "İki halkın ortak değerlerinin hissedilmesini sağlayan sanattır. Bu yüzden bu tür etkinlikler, Türk ve Rus halklarını birbirine yakınlaştırıyor." diye konuştu.

Besteci Atilla, etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükelçilik, YEE ve Türk Hava Yolları'nın destek verdiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Can Atilla, Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı

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