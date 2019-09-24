57 bin kişi ’Coğrafi İşaretler Zirvesi’nde

Ankara Ticaret Odasının (ATO) 19-20-21 Eylül tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirdiği “II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi”, oturumları, eğitim programları, fuar ve etkinlikleriyle kamuoyunun yoğun ilgisini çekti. Zirve ve fuar, üç günde 57 bin katılımcı sayısına ulaşarak, Türkiye’de coğrafi işaretler konusunda bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük etkinlik oldu. Zirveyi değerlendiren ATO Başkanı Gürsel Baran, “Coğrafi işaretli ürünler konusunda farkındalık oluşturduk, şimdi sıra markalaşma ve ticarileşmede” dedi.

ATO’dan yapılan yazılı açıklamada “II. Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi”rakamlarla değerlendirildi. ATO Congresium Kongre ve Sergi Salonu’nda gerçekleşen Zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açılış konuşması ile başladı. 25’i yabancı 83 konuşmacı

3 günlük program süresinde, 2 açılış konferansının yanı sıra 12 oturum ve 63 sunum gerçekleştirildi.

“Coğrafi İşaretlere Uluslararası Yaklaşımlar”, “360 Derece Coğrafi İşaretler”, “Coğrafi İşaretlerde Türkiye Nasıl İlerlemeli”, “Kırsal Kalkınmada Coğrafi İşaretlerin Rolü ve Önemi”, “Ankara’nın Coğrafi İşaretleri”, “Coğrafi İşaretlerde Yönetişim ve Denetim Sistemi”, “Coğrafi İşaretlerde Ulusal ve Uluslararası Başarı Örnekleri”, “Fikri Sinai Haklar Açısından Coğrafi İşaretler”, “Coğrafi İşaretler ve Üretici Örgütleri”, “Coğrafi İşaretlerin Gastronomi ve Yerel Turizmin Gelişmesindeki Etkisi”, “Coğrafi İşaretlerde Ticarileşme ve İnovasyon Uygulamaları” ve “Coğrafi İşaretlerde Yerel Yönetimlerin Rolü” başlıklı oturumlarda 25’i yabancı olmak üzere toplam 83 konuşmacı, coğrafi işaretli ürün konusunu ele aldı. Coğrafi işaretli ürünler konusunda Türkiye’nin içinde bulunduğu tablo ile dünyadaki yerine ilişkin bilgiler bu oturumlarda katılımcılara aktarıldı.

Uluslararası kuruluşlar Cİ zirvesinde

Zirve’ye çok sayıda uluslararası kuruluşun temsilcisi de konuşmacı olarak katıldı. Uluslararası Coğrafi İşaretler Ağı Organizasyonu OriGin Başkanı Claude Vermot-Desroches, Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü Görevlisi Dmitry Zvyagintsev, Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Birimi Direktörü John A. Clarke, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Hukuk Müşaviri Marina Foschi, Avrupa Toplulukları Ticari Marka Birliği Coğrafi İşaretler Komitesi Başkan Yardımcısı Boris Palma, Milano Micocca Üniversitesi Hukuk Profesörü Dr. Benedetta Ubertazzi. Kaliteli Tarımsal Gıda Ürünlerinin Korunması ve Değerlendirilmesi Vakfı (Qualivita) Başkanı Cesare Mazzetti yabancı konuşmacılar arasında yer aldı.

Zirve’de konuşmacıların yanı sıra dinleyiciler arasında yabancı uyruklu katılımcılar da yer aldı. Eğitim salonları doldu taştı

Zirve kapsamında, ATO’nun merhum Meclis Üyesi Süleyman Cici’nin adını alan Süleyman Cici salonu ile Patara ve Bergama salonu olmak üzere 3 ayrı salonda 10 ayrı eğitim düzenlendi. “Coğrafi İşaretlerde Marka Yönetimi”, “Ticarileşme ve Ticarileşme Modelleri” “Gıda Güvenliği” “Marka Mutfağı Atölyesi”, “Coğrafi İşaretlerin Denetimi”, “Coğrafi İşaretlerin Ulusal ve AB Tescil Süreci”, “Kariyer Koçluğum Atölyesi” ile “Coğrafi İşaretlerde E-Ticaret” başlıklarla gerçekleştirilen eğitimlere katılan 2 bin 765 kişi sertifika almaya hak kazandı. Eğitim salonlarında birbirinden kıymetli eğitimciler, gençler ve konunun ilgililerine coğrafi işaretli ürünler konusunda nasıl kariyer yapabileceklerini, bu konuyu nasıl meslek edinebileceklerini anlattılar.

105 kuruluş stant açtı

Fuar alanında Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman Bakanlıkları, üretici birlikleri yer alırken, şehirler valilikler, kalkınma ajansları tarafından temsil edildi. Belediyeler ile Oda ve Borsaların da katıldığı fuarda, coğrafi işaret tescilli ürünlerin sergilendiği stantlarda, Kayseri pastırmasından Siirt fıstığına, Gaziantep baklavasından Beypazarı kurusuna kadar yüzlerce yöresel ürün yer aldı.

Fuara Başkent’te bulunan büyükelçilikler de önemli katkı sağladı. Avusturya, Ekvator, Güney Afrika, Gürcistan, İtalya ve Tanzanya Büyükelçilikleri stant açarak katılım sağladı ve ülkelerinin ürünlerini tanıttı. Sayıları 40’ı aşan ülke de temsilcileri de alım heyetleri olarak fuarda yer aldı. Cİ zirvesi yeni iş kapıları açtı

“II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi” üreticilere yeni iş kapıları da açtı. Coğrafi işaretli yöresel ürünlerini tanıtmak amacıyla sergide stant açan üreticiler ile perakende zincirlerin satın alma yöneticileri ile yabancı heyetler, ATO’nun ikili görüşmeler (B2B) için hazırladığı stantta bir araya geldi. Bulgurdan tereyağına, pekmezden pestile kadar birbirinden ünlü yöresel ürünlerin üreticileri, alıcılarla iş görüşmesi yapma imkânı buldu.