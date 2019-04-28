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57’nci Tümen şehitlere saygı yürüyüşü tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 20:40 | Son Güncelleme

Polatlı Belediyesi tarafından Sakarya Meydan Muharebesi’nin gerçekleştiği Karatepe’ye anma yürüyüşü düzenlendi.Sakarya Meydan Muharebesi’nin zorlu anlarına şahitlik eden ve 700 şehidin vatanın bölünmez bütünlüğü için can verdiği Karatepe’de, Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA), Polatlı Kent Konseyi, Şehit Aileleri Derneği, Anadolu Doğa Grubu, Doğa Gezginleri Derneği, Ankara Dağcılar Birliği Spor Kulübü, Çınar Kamp ve Doğa Sporları Topluluğu ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği ortaklığında "57.

Polatlı Belediyesi tarafından Sakarya Meydan Muharebesi’nin gerçekleştiği Karatepe’ye anma yürüyüşü düzenlendi.
Sakarya Meydan Muharebesi’nin zorlu anlarına şahitlik eden ve 700 şehidin vatanın bölünmez bütünlüğü için can verdiği Karatepe’de, Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA), Polatlı Kent Konseyi, Şehit Aileleri Derneği, Anadolu Doğa Grubu, Doğa Gezginleri Derneği, Ankara Dağcılar Birliği Spor Kulübü, Çınar Kamp ve Doğa Sporları Topluluğu ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği ortaklığında "57. Tümen Yürüyüşü ve Kurtuluş Savaşı Şehitlerimizi Anma" etkinliği düzenlendi.
Sabahın erken saatlerinde Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi’nde bir araya gelen yüzlerce vatandaş POTA rehberleri eşliğinde Sakarya’ya bağlı Tırnaksız Köyünde Halide Edip Adıvar Kahraman Kadınlar Müzesini ve 12’nci grup şehitliğini ziyaret etti. Grup Şehitliği’nde yapılan ziyaretin ardından hareket eden yürüyüş ekibi, beş kilometre süren yürüyüşün ardından Karatepe’de düzenlenen tören ve anma etkinliğine katıldı.
Doğa ve Gezi gruplarının yanı sıra Polatlı’dan da yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte duygusal anlar yaşandı. Anlamlı yürüyüşün ardından Üçpınar Mesire Alanı’nda Polatlı Belediyesi tarafından hazırlanan programda mola veren doğa ve gezi grupları Duatepe’yi ziyaret etti. Türkiye’nin dört bir yanından yoğun ilgi gören "57. Tümen Yürüyüşü ve Kurtuluş Savaşı Şehitlerimizi Anma Etkinliği" Duatepe’de POTA rehberleri tarafından Sakarya Meydan Muharebesi’ne dair yapılan anlatımların ardından son buldu.

57’nci Tümen şehitlere saygı yürüyüşü tamamlandı

57’nci Tümen şehitlere saygı yürüyüşü tamamlandı

57’nci Tümen şehitlere saygı yürüyüşü tamamlandı

57’nci Tümen şehitlere saygı yürüyüşü tamamlandı

57’nci Tümen şehitlere saygı yürüyüşü tamamlandı

57’nci Tümen şehitlere saygı yürüyüşü tamamlandı

57’nci Tümen şehitlere saygı yürüyüşü tamamlandı

57’nci Tümen şehitlere saygı yürüyüşü tamamlandı

57’nci Tümen şehitlere saygı yürüyüşü tamamlandı

57’nci Tümen şehitlere saygı yürüyüşü tamamlandı

57’nci Tümen şehitlere saygı yürüyüşü tamamlandı

57’nci Tümen şehitlere saygı yürüyüşü tamamlandı

57’nci Tümen şehitlere saygı yürüyüşü tamamlandı

57’nci Tümen şehitlere saygı yürüyüşü tamamlandı

57’nci Tümen şehitlere saygı yürüyüşü tamamlandı
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