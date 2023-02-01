58 trafik cezası nedir? 58 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Ülkemizde şehirleşmenin de beraberinde getirdiği sorunlardan birisi de en sık karşılaştığımız trafik kazalarıdır. Ülkedeki nüfusun artmasıyla birlikte kullanılan araç sayıları da artmaktadır. Trafikte meydana gelen kazaların birçoğu sürücülerin dikkatsizliğinin bir nedeni olarak görülmüştür. Trafik kazalarını en aza indirmek ve kazaların olmaması için trafik cezaları konulmuştur. Bu trafik cezalarından biri de 58 trafik cezası maddesidir.

58 Trafik Cezası Nedir?

Trafik kazalarını en aza indirmek için çeşitli ceza maddeleri konulmuştur. Trafik kazalarının en aza indirmek için konulan en önemli ceza maddelerinden birisi de 58 trafik ceza maddesidir. 58 trafik cezası maddesi içeriği gereğince:

Araçların gittikleri yöne göre yolun sağında durmamak,

İnişleri ve binişleri sağ taraftan yaptırmamak için konulan ceza maddesidir.

58 Trafik Cezası Maddesi İhlalin Konusu

Ülkemizde sıklıkla karşılaşılan durumlardan birisi de trafik kazalarıdır. Trafik kazaları ile birlikte trafik ceza maddeleri de işleme konulmuştur. Trafik ceza maddelerinin içerisinde önemli bir yer tutan maddelerden birisi de 58 trafik ceza maddesidir. 58 trafik ceza maddesi (Değişik: 21/5/1997- 4262/4 md.) gereğince sürücüler aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmaya, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmaya ve yolcularda iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmaya zorunludur.Bu kuralların ihlali durumunda ise kişinin ceza maddesinde yer alan para cezasını alır. Bu ceza maddesi gereğince ise belirtilen süre zarfında kişinin para cezasını ödemesi gerekmektedir.

58 Trafik Cezası Kimlere Uygulanır?

Trafikte kaza oranlarını düşürmek için konulan ceza maddelerinden biride 58 trafik ceza maddesidir. 58 trafik ceza maddesi uygulanan kişilerin gösterdiği davranışlar ise:

Araç sürücüsünün gittikleri yöne göre yolun sağında durması

Araç sürücüsünün aracının iniş ve binişlerde sağ taraftan yaptırması.

58 Trafik Cezası Tutarı

Araç sürücülerinin trafik kurallarına uyulmaması durumunda (Değişik: 21/5/1997- 4262/4 md.) 58 trafik cezası maddesi gereğince 1 800 000 para cezası ile cezalandırılır.



