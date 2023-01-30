60/1-b Trafik cezası nedir? 60/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Ülkemizde şehirleşmenin de beraberinde getirdiği sorunlardan birisi de en sık karşılaştığımız trafik kazalarıdır. Trafikte meydana gelen kazaların birçoğu sürücülerin dikkatsizliğinin bir nedeni olarak görülmüştür. Trafik kanunu içerisinde araç sürücülerine yönelik trafik kazalarını en aza indirmek ve kazaların olmaması için trafik ceza maddeleri bulunmaktadır. Trafik ceza maddeleri hem araç sürücülerinin hem de yayaların güvenliği için konulmaktadır. Trafik ceza maddeleri ihlali durumunda ise araç sürücülerine para cezası da dahil olmak üzere birçok ceza uygulanmaktadır. Bu trafik cezalarından biri de 60/1-b trafik cezası maddesidir.

60/1-b Trafik Cezası Nedir

60/1-b trafik cezası maddesi gereğince araç sürücüsünün taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak yasaktır. Bu madde gereğince kurala uymayan kişiler para cezaları ile cezalandırılır.

60/1-b Trafik Cezası Maddesi İhlalin Konusu

Trafik kanunu içerisinde karayolları üzerinde sürücüleri tehlikeye atmamak adına konulmuş ceza kodları bulunmaktadır. Bu ceza kodları kazaya sebep olabilecek birçok ayrıntıyı içermektedir. Bu maddeler hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği için konulmuş maddelerdir. Bu maddeler içerisinde önemli olanlardan bir tanesi de 60/1-b trafik ceza maddesidir. 60/1-b trafik ceza maddesi gereğince taşıt yolu üzerinde raylı sistem olmadığı halde sol şeritte duraklamanın yasak olduğunu tanımlamaktadır. 60/1-b trafik cezası maddesi gereğince bu kuralı ihlal eden sürücüler trafik kanununun belirlediği para miktarını ödemek zorundadırlar.

60/1-b Trafik Cezası Kimlere Uygulanır

Trafik kanunu içerisinde yer alan ceza maddeleri trafikte kaza oranlarını en aza düşürmek için konulmuştur. Bunun yanı sıra hem araç sürücüsünün güvenliğini hemde karayollarında bulunan diğer sürücülerinde güvenliğini tehlikeye atmamak adına konulmuş ceza maddeleridir. 60/1-b trafik ceza maddesi trafik kazalarını önlemek için konulmuş kurallardan bir tanesidir. 60/1-b trafik ceza maddesi gereğince:

Araç sürücülerinin karayolları üzerinde trafik tabelası bulunmasına rağmen sol şeritte durmasıdır. Kısaca aracın yolun sol şeridi boyunca durmasıdır.

60/1-b Trafik Cezası Tutarı

60/1-b trafik ceza maddesi gereğince trafik kanununun 1 ocak 2020 yılı itibaren +32 tl zam yapılarak 132 tl olarak belirlenmiştir. İlk 15 gün içerisinde erken ödeme indirimi ile %25 indirimle 81 tl ödenebilmektedir.



