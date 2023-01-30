60/1-f Trafik cezası nedir? 60/1-f trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezalarının hepsi belli kategorilere ayrılır ve bunun üzerinden işleme koyulur. Bu kategoriye ayırma, uygulanan cezanın belirlenebilmesi için önemlidir. Trafik kuralları oluşabilecek aksaklıkları engellemek için önemlidir. Bu aksaklıkların büyüklük derecesine göre para cezaları veya daha büyük cezalar uygulanır. Para cezaları kuralların çeşidine göre belirlenir ve uygulanır. Bu cezalardan bir tanesi de 60/1-f cezasıdır.

60/1-f Trafik Cezası Nedir?

Trafikte belirlenen kurallar ihlal edildiği taktirde kişiye yaptırım uygulanmaktadır. Bu yaptırımlar para cezası olarak uygulanır. Bu cezalardan biri olan 60/1-f ise park ihlallerini kapsamaktadır. Trafikte belli bölgelere park etmenin yasak olması, trafik akışı için oldukça önemlidir. Bu yasaklardan bir tanesi de durakları kapsamaktadır. 60/1-f trafik cezası, otobüs, tramvay ve taksiler için ayrılan durak bölgelerine park edilmesi durumunda uygulanır.

60/1-f Trafik Cezası Maddesinin İhlalinin Konusu

Trafik cezaları, cezanın belirlenebilmesi için belli kategoriler ve numaralarla adlandırılır. 60/1 ile başlayanlar ise park kurallarının ihlal edilmesini kapsar. Park edilmemesi gereken bölgeler bellidir ve bunların ihlaline göre para cezaları uygulanır. 60/1-f cezası ise durakları kapsamaktadır. Otobüs, tramvay ve taksiler için belli duraklar bulunmaktadır. Bu duraklar yolcuların kolayca bu taşıtları kullanmasını sağlamaktadır. Bu bölgelere park edilmesi durumunda ise yolcular için sorunlar ortaya çıkar. Bu sebeple duraklara park etmek yasaktır.

60/1-f Cezası Kimlere Uygulanır?

Bir aracın yasak olan bölgeye park edilmesi, ciddi aksaklıklara sebep olur. Yolcuların taşıtları rahat kullanabilmesi için duraklara park edilmemesi gerekir. Bu duraklara park edip kural ihlali yapan bütün araç sahipleri 60/1-f trafik cezasını ödemekle yükümlüdür.

60/1-f Trafik Cezası Tutarı

Trafikte uygulanan cezalar, ihlalin verdiği veya verebileceği zarar göz önüne alınarak belirlenir. 60/1-f trafik cezasının tutarı da yolcuların taşıtları rahat kullanmasını engellenmesine yol açtığı için 196 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bu tutarın yanında ehliyete işlenen ceza puanı da 10 olarak belirlenmiştir.



