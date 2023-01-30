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60/1-e Trafik cezası nedir? 60/1-e trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

29.01.2023 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan nüfusunun artması ile birlikte araç sayıları da artmaktadır ve bu durumda kaza oranlarını arttırmaktadır. Araç sahiplerinin ve yayaların güvenliği için trafik kuralları uygulanmaktadır. Trafik kanunu trafik içerisinde karayollarında oluşabilecek trafik kazalarını önlemek ve en aza düşürmek için konulan ceza maddelerini içermektedir. Trafik ceza maddelerinden biri de 60/1-e trafik ceza maddesidir.

60/1-e Trafik cezası nedir? 60/1-e trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik ceza maddeleri kaza oranlarını en aza düşürmek için uygulanmaktadır. 60/1-e trafik ceza maddesi de trafikte araç sürücülerinin araçlarını zorunlu bir neden olmaksızın görüşün yeterli olmadığı taşıt yolları üzerinde dönemeçlerde ve tepelerde aracın durmasını engellemektedir. 60/1-e trafik ceza maddesi ihlali durumunda ise başta birçok ceza işlemleri olmak üzere para cezaları uygulanmaktadır.

60/1-e Trafik Cezası Nedir?

Trafik Kanunu Yönetmeliğine göre 2918 sayılı kanunun ‘Duraklamanın Yasak Olduğu Yerler’ başlıklı 60. maddesine gereğince 60/1-e trafik ceza maddesi uygulanır. 60/1-e trafik ceza maddesi taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde aracın durması yasaktır.

60/1-e Trafik Cezası Maddesi İhlalin Konusu

Trafikte araç kazalarının en aza inmesi ve önlenmesi için trafik ceza maddeleri uygulanmaktadır. Bunlardan biri de 60/1-e trafik ceza maddesidir. Bu madde gereğince karayolları üzerinde görüş alanının yeterli olmadığı alanlarda ve dönemeçlerde araç sürücülerinin araçlarını park etmesi yasaktır. 60/1-e trafik ceza maddesi ihlali durumunda ise araç sürücülerine başta para cezası olmak üzere birçok ceza işlemleri uygulanmaktadır.

60/1-e Trafik Cezası Kimlere Uygulanır?

Araç sürücülerinin zorunlu bir neden belirtmeksizin görüşün yeterli olmadığı alanlarda aracını durdurması yasaktır. Bu durum hem yol üzerindeki araç sürücülerinin hemde yayaların güvenliğini tehlikeye atmaktadır. 60/1-e trafik ceza maddesi gereğince:

  • Araç sürücülerinin taşıt yolu üzerinde görüş alanlarının yeterli olmadığı tepelerde,
  • Araç sürücülerinin taşıt yolu üzerinde görüş alanlarının yeterli olmadığı dönemeçlerde
    Zorunlu bir neden belirtmeden araç sahibinin park etmesi ve durdurması durumunda uygulanan cezadır.

60/1-e Trafik Cezası Tutarı

Araç sürücülerinin 60/1-e trafik ceza maddesine uymaması durumunda 1 ocak 2020 yılı itibari ile 132 tl olarak para cezası verilmektedir. Verilen para cezasının ilk 15 gün içerisinde ödenmesi takdirinde %25 erken ödeme indirimi bulunmaktadır. Erken ödeme indirimi ile 99 tl olmaktadır.

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