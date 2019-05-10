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589 yıllık imarethanede yoksula sıcak aş kaynıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 11:08 | Son Güncelleme

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Osmanlı dönemi kültür miraslarından 589 yıllık imarethanenin yıkılan bölümünde, yeniden inşa sonrasında ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için sıcak yemek hazırlanıyor - Belediye Başkanı Ahmet Gelgör: - "Ecdadımız yıllar önce düşünmüş ve ihtiyaç sahiplerini bir yere toplamak yerine doğrudan evlerine hizmet vermiş. Biz de bu tarihi geleneği devam ettirmek için iftar çadırı açmadık. Tarihi aşevinde iftar ve sahur hazırlanıyor. Personelimiz her gün ev ev dolaşarak ihtiyaç sahiplerine iftarlık ve sahurluk yemeklerini ulaştırıyor"

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde, Osmanlı dönemi kültür miraslarından 589 yıllık imarethanenin yıkılan bölümü, yeniden inşası sonrasında ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Osmanlı döneminde başvezirlik yapan Koca Mehmet Paşa tarafından 1430 yılında, Osmancık ilçesinin Güney Mahallesi'nde inşa edilen imarethanede ramazan yoğunluğu yaşanıyor.

Cami, hamam ve aşevinden oluşan imarette Osmanlının son yıllarına kadar yoksullara sıcak yemek verildiği, devletin zayıfladığı dönemlerde ise yılın her günü yemek verilemese de ramazan haricindeki günlerde işçilere ve muhtaçlara ekmek, ramazan ayında ise yoksullara iftar ve sahur yemeği ikram edildiği belirtiliyor.

Sadece caminin ayakta kalabildiği imaretteki aşevi bölümü, önceki yıllarda Osmancık Belediyesince yeniden yaptırılarak "Koca Mehmet Paşa Aşevi" olarak hizmete açıldı.

İftar ve sahurda ihtiyaç sahiplerine yemek verilen tarihi aşevinde 589 yıl önce başlatılan gelenek Osmancık Belediyesi tarafından da yaşatılıyor. Aşevinde belediyenin desteğinin yanı sıra hayırseverlerin yardımıyla hazırlanan yemekler 250 haneye ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin kültürel mirası imarette tarihi geleneğin yaşatılması için iftar çadırı açılmadığını söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin tespit edilerek evlerine yemek servis edildiğini belirten Gelgör, "İlçemizde tarihi bir gelenek var. Ecdadımız yıllar önce düşünmüş ve ihtiyaç sahiplerini bir yere toplamak yerine doğrudan evlerine hizmet vermiş. Biz de bu tarihi geleneği devam ettirmek için iftar çadırı açmadık. Tarihi aşevinde iftar ve sahur hazırlanıyor. Personelimiz her gün ev ev dolaşarak ihtiyaç sahiplerine iftarlık ve sahurluklarını ulaştırıyor." dedi.

Gelgör, yaşlıların ve engellilerin iftar çadırına gelemediğine dikkati çekerek "İmaret aşevinde hazırlanan sıcak yemek 250 haneye, yaklaşık bin kişiye ulaştırılıyor. Ecdadımız zamanında çok ince düşünmüş. Böylesi gerçekten daha hayırlı çünkü çok yaşlımız var, engelli olanlarımız var. Onların iftar çadırına gelmesi zor oluyor. İmaret Aşevi'nden evinde yemek yapmakta güçlük çeken yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın kapısına kadar yemek ulaştırılıyor." diye konuştu.

Aşevindeki yemek masraflarının büyük bir kısmının hayırseverlerin desteğiyle karşılandığını ifade eden Gelgör, böylelikle alan el ile veren elin de birbirini görmediğini kaydetti.

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Ahmet Gelgör aşevi Çorum Osmancık Ramazan yardımı

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