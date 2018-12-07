5G’li Xiaomi Mi Mix 3 Çin’de boy gösterdi

Dönemin popüler akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, şu sıralar Pekin’de gerçekleştirilen konferansta Mi Mix 3‘ün bir varyasyonunu sergiliyor. Bu modeli özel kılan detay, belirttiğimiz gibi 5G desteğine sahip olması. Qualcomm’un yeni duyurduğu Snapdragon 855 çipsetinden beslenen Mi Mix 3, böylelikle Snapdragon X50 mobil modemini kullanıyor.

Çinli şirkete göre cihaz, bu modemle birlikte 2 Gbps’e kadar hız desteği sunuyor. Ayrıca sergilenen model, fuar alanı içerisinde canlı olarak 5G’ye bağlı ve internetten çeşitli yüklemeler yaparak bir demo imkanı sunuyor.

Öte yandan özel versiyonun yongaseti dışında tüm özellikleri ana modelle birebir aynı. Teknik özellikler ve tasarımsal özellikler de buna dahil.

2019’da ABD’de ilk kez kullanıma açılacak olan 5G teknolojisi, takip eden yıllarda dünyanın çeşitli yerlerinde de kullanılmaya başlanacak. Şimdilik fuarda gövde gösterisi yapmakla yetinen Xiaomi de, Snapdragon 855 tedarikine başladığı anda, destek veren telefonlarını piyasaya sürecek gibi gözüküyor.

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