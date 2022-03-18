5G telefonların satışları ilk kez 4G telefonları solladı! Kimse bu yıl olacağını tahmin edemezdi

5G akıllı telefonların sayısı son birkaç yılda arttı. İlk olarak Samsung gibi şirketlerin 5G akıllı telefon endüstrisine giriş yaptığı fark edilirken, Apple'ın iPhone 12 modelleri ile birlikte 5G iPhone'lar üretmeye başladığı görüldü. Ancak dünya, baskın bir şekilde 4G telefonlar kullanmaya devam ediyordu. Gelen son bir rapor ise, bu durumun 5G'nin çok daha yoğun kullanılacağı öngörülen 2023 veya 2024 yılına daha gelmeden, henüz 2022 yılında değiştiğini gösterdi.

5G AKILLI TELEFON ENDÜSTRİSİ HIZLA BÜYÜYOR! YÜZDE 51'E ULAŞTI

Counterpoint Research'ın raporuna göre, bu yıl, 5G akıllı telefonların satışları 4G modellerin satışlarını geçmeyi başardı. Ocak 2022'de 5G telefonlar, satılan tüm cihazların yaklaşık yüzde 51'ini oluşturuyordu.

Raporun arkasındaki kuruluş tarafından MediaTek ve Qualcomm'un daha yeni ve daha hızlı bant genişliğini destekleyen uygun fiyatlı yongalarının 5G Android akıllı telefon pazarının büyümesine yardımcı olduğu aktarılırken, bunun özellikle de 250 ila 400 dolar arasındaki segmentlerde geçerli olduğu kaydedildi. Uygun fiyatlı çiplerin 150 ila 250 dolar arasındaki Android telefonların 5G bağlantısını da desteklemesini sağladığı belirtildi.

BÜYÜK OLASILIKLA DEĞİŞECEKLER

Öte yandan, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Latin Amerika gibi bölgelerin şu anda 4G telefonların hakimiyetinde olduğu, 5G modellerini bu bölgelere doğru yaymak isteyen üreticiler nedeniyle yakın gelecekte buralarda büyük olasılıkla bir değişiklik olacağı ifade edildi.

Şimdilik, 5G'nin en yüksek kabul oranı, Ocak 2021'de yüzde 84'e ulaşan Çin'de.

