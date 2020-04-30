5GHz ne işe yarıyor?

Ancak bir konuda kendi başımıza çaba göstererek, en azından ev içindeki internetimizi iyileştirebilir ve var olan kaynağımızı maksimum verimle kullanabiliriz. Nasıl mı?

Tabii ki operatörlerin sağlamış olduğu işlevsiz ve basit modemleri daha fonksiyonlu ve daha kaliteli bir modelle değiştirerek. İşte bu videoda inceleyeceğimiz Zyxel VMG3625 - T20A modeli tam da bu tip bir değişikliğe ihtiyaç duyan kullanıcılar için üretilmiş, VDSL2 destekli bir modem.

Tayvan merkezli Zyxel firması ülkemizdeki en bilinen modem ve router markalarından birisi. Gerek operatörlerin gerekse de insanların ilk tercihleri arasında kendine yer bulan Zyxel bu sektörde 30 yıllık bir tecrübeye sahip.

İşte bu açıdan baktığımızda inceleme ürünümüz olan VMG3625 - T20A isimli VDSL2 modemi kalite standartları bakımından piyasada ki en rekabetçi modellerden biri… Çift band desteğiyle birlikte gelen VMG3625 hem 2.4 GHz hem de 5GHz frekans üzerinden kablosuz yayın yapabiliyor.

Böylece 2.4 GHz üzerinden 300 Mbps’e kadar bağlantı mümkünken, 5GHz bandında ise 866 Mbps hızlarına kadar çıkabiliyor. Peki bu değerler ne ifade ediyor? Çift band ne demek? Ve çift band bir modem’e sahip olmak ne gibi avantajlar sunuyor? Bu ve benzeri soruların cevaplarını merak ediyorsanız aşağıdaki videomuza göz atabilirsiniz.