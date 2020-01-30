HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 6,8 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

6,8 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 18:38 | Son Güncelleme

Malatya’da bir spor ve fitness salonunda deprem anındaki panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem esnasında salonda yere düşen bir kadın sürünerek, dışarıya çıktı.

Elazığ’ın Sivrice ilçe merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme Malatya Sivas Caddesindeki özel bir spor ve fitness salonunda yakalanan vatandaşlar, büyük panik yaşadı. Spor salonundaki güvenlik kameraları tarafından deprem anındaki panik saniye saniye görüntülendi.

ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

Görüntülerde salonda spor yapan vatandaşların sarsıntının başlamasının ardından koşarak kendilerini dışarı atmaları ve kalabalık halde dışarı çıkmaları yer alıyor. Yaşanan deprem korkusunun anbean kaydedildiği görüntülere bir kadının yere düşmesi, sürünerek dışarı çıkması ve diğerlerinin ise bayanın üzerinden atlaması da yansıdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Oğlunu bıçaklayan babaya 3 yıl 9 ay hapisOğlunu bıçaklayan babaya 3 yıl 9 ay hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya deprem deprem anı

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de deprem!

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Manisa'da 4.7, Marmaris açıklarında 4.6...

Manisa'da 4.7, Marmaris açıklarında 4.6...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haber Global'de deprem! Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş istifa etti!

Haber Global'de deprem! Erdoğan Aktaş istifa etti

Son dakika: Kritik MGK 4 buçuk saat sürdü! Flaş Libya açıklaması

Kritik MGK 4 buçuk saat sürdü! Flaş Libya açıklaması

Cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan genç intihar etti

Cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan genç intihar etti

30 ayrı dolandırıcılık suçundan aranıyordu! Yakayı ele verdi

30 ayrı dolandırıcılık suçundan aranıyordu!

Oğlunu bıçaklayan babaya 3 yıl 9 ay hapis

Oğlunu bıçaklayan babaya 3 yıl 9 ay hapis

Antalya'da otelde iğrenç olay! Korkunç ifadeler ortaya çıktı

203 numaralı odada tecavüz! 'Çığlığını duydum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.