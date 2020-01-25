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6,8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin ön inceleme raporu yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 21:34 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi Cerrahpașa Rektörlüğü tarafından hazırlanan Elazığ depremi ön inceleme raporu yayımlandı.

6,8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin ön inceleme raporu yayımlandı

Üniversiteden yapılan açıklamada, Mühendislik Fakültesi Jeofizik ve Jeoloji bölümleri tarafından hazırlanan Ön İnceleme raporunda, dün saat 20.55'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremin, özellikle Sivrice, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde çok şiddetli hissedildiği belirtildi.

SIĞ ODAKLI BİR DEPREM

Depremin odak derinliğinin 20 kilometre olarak ölçüldüğü kaydedilen raporda, bu derinliğin, Sivrice depreminin sığ odaklı bir deprem olduğunu gösterdiği aktarıldı.

"257 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ"

Raporda, depremin, Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde meydana geldiği belirtilerek, "Depremin Sivrice merkezine uzaklığı yaklaşık 23 kilometredir. Depremin oluş zamanından itibaren 1,9'dan büyük 257 artçı deprem meydana gelmiştir. Kırılan fay doğrultu atımlı sol yönlü bir fay olarak göze çarpmaktadır. Artçı deprem dağılımları da fay düzlemi çözümü ile uyumludur." bilgisine yer verildi.

Doğu Anadolu Fay Zonu'nun, Karlıova (Bingöl) ve Türkoğlu (Kahramanmaraș) arasında kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı, yaklașık 430 kilometre boyunca izlenen, sol-yanal atımlı, farklı uzunlukta ve birbirlerini tamamlayan birçok fay parçasından oluştuğu anlatılan raporda, hem tarihsel hem de aletsel dönem boyunca, Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yüzey kırığı oluşturmuş hasar yapıcı depremlerin meydana geldiği kaydedildi.

Raporda, dünkü depremin Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yıkıcı deprem olması beklenen Pütürge segmenti üzerinde meydana geldiği aktarılarak, ilerleyen günlerde yer bilimciler tarafından yürütülecek jeolojik, sismolojik ve jeodezik yöntemlerin bir arada kullanılması ve disiplinli çalışmalarla bu depremin daha iyi anlaşılacağı vurgulandı. (AA)

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Elazığ'daki deprem İstanbul Üniversitesi Cerrahpașa Rektörlüğü

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