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  4. 6 bin 743 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldı

6 bin 743 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 15:05 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'nca, terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/KCK, DAEŞ ve DHKP-C terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 6 bin 743 sosyal medya hesabı kullanıcısının tespit edilip, adli işlem başlatıldığı açıklandı.

6 bin 743 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal mecrada gelişen gündem ve konular, çeşitli illegal örgüt ve gruplara müzahir sosyal medya hesapları/siteleri yakından takip edilmekte olup 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren terör örgütü propagandası yapan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılayan, toplumu korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayınlayarak algı operasyonu ve provokatif paylaşımı yapan toplam 14 bin 186 hesap hakkında çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda; FETÖ/PDY terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 3 bin 948 adet, PKK/KCK terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 2 bin 552 adet, DAEŞ terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 157 adet, DHKP-C terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 86 adet olmak üzere 6 bin 743 sosyal medya hesabı kullanıcısı tespit edilerek adli işlem başlatılmıştır."

DHA

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