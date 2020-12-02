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6 bin TL değerindeki ceket alay konusu oldu: Bulaşık eldiveni mi yaptınız?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Amerikan lüks moda evi Nordstrom bir çift kırmızı eldivenle sabitleştirilmiş boleroyu satışa çıkardı. 6 bin TL'ye satılan satılan ceket için, 'bulaşık eldiveni mi?' yaptınız soruları geliyor.

6 bin TL değerindeki ceket alay konusu oldu: Bulaşık eldiveni mi yaptınız?

Nordstrom'un 6 bin TL değerindeki bolero benzeri ceketi alay konusu oldu. Ceket, 'Hollywood'un altın çağı' nı çağrıştırmak için yapılsa da birçok kullancının alaycı ifadelerine maruz kaldı.

İPEK VE KUZU DERİSİNDEN YAPILDI

Kısa ceket Belçikalı tasarımcı Meryll Rogge tarafından yapıldı ve ürünün açıklama sayfasına göre saten ve kuzu derisinden üretildi.

Ancak Nordstrom'un web sitesi tasarımın "Hollywood'un altın çağını çağrıştırdığını" söylerken, birçok insan seri katilleri çağrıştırdığını, kimi kullanıcı da eldivenlerin bulaşık yıkamak için mi yapıldığını soruyor.

Rogge, Insider'a e-posta yoluyla kendisinin ve ekibinin tasarımına gösterilen tepkiden 'kesinlikle heyecanlandığını' söyledi.

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TASARIMCI GÖRDÜĞÜ İLGİDEN MEMNUN

Tasarımcı, giysinin Ekim 2019'da markanın kimliğinin 'hem erkeksi hem de kadınsı unsurları' birleştiren 'bir yansıması' olarak yaratıldığını söyleyerek, 'bir yıl sonra, uluslararası bir salgının ortasında olacağımızı ve aksesuarımızın böylesine eğlenceli ve beklenmedik bir tartışma için başlangıç noktası olacağını çok az biliyorduk' dedi.

Sonuçta, tasarımcı ve ekibi 'modanın bir eğlence ve neşe kaynağı olması gerektiğine kesinlikle inanıyor.'

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