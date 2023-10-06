6 EKİM TATİL Mİ? İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle BUGÜN okullar tatil mi? 6 Ekim 2023 hastane, okul ve kamu kurumlarında son durum

İstanbul'un kurtuluşu sebebiyle birçok kişi "6 Ekim tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Cumhuriyetin kurucusu ulu önder Mustafca Kemal Atatürk; 6 Ekim 1923 tarihinde, İstanbul’un düşman işgalinden kurtulmasını sağlamıştır. Bu Tür milletinin istiklali açısından dönüm noktasıdır. Öte yandan birçok kişi arama motorlarında " İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle bugün okullar tatil mi?" "6 Ekim resmi tatil mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar...

6 EKİM TATİL Mİ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil değildir.

6 Ekim 2023 Cuma günü hastane, okul ve kamu kurumları hizmet verecekler.

6 EKİM 2023 OKULLAR TATİL Mİ?

6 Ekim 2023'te (bugün) okullar dahil kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde hizmet vermeyi sürdürecek. Çünkü 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatiller arasında yer almamaktadır.

RESMİ TATİLLER TAKVİMİ 2023

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

İSTANBUL'UN KURTULUŞU ANLAM VE ÖNEMİ

İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’na dayanarak 13 Kasım 1918’de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul’a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü. 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgal sırasında 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra, 23 Ağustos 1923’ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul’dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti. 6 Ekim 1923’te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu’nun İstanbul’a girişiyle şehir özgürlüğüne kavuştu.

İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.

