Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri şans oyunu severlerin gündeminde yer alıyor. Çekilişin sonuçları, çekiliş başladıktan yarım saat sonra internet üzerinde yer alıyor. Peki 6 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekilişinin kuralları nelerdir? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



