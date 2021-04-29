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  4. 6 kiloya yakın doğan bebek doktorları bile şaşkına çevirdi

6 kiloya yakın doğan bebek doktorları bile şaşkına çevirdi

29.04.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Oxfordshire'da yaşayan Amber Cumberland 5 kilo 896 gram ağırlığında bir bebek dünyaya getirdi. Bebeğin bu kadar fazla kiloda doğması doktorları bile şaşkına çevirirken ikiz doğum olma ihtimali üzerinde bile duruldu.

6 kiloya yakın doğan bebek doktorları bile şaşkına çevirdi

21 yaşındaki Amber Cumberland, Emilia'ya hamile kaldığında devasa karnı nedeniyle dikkat çekmiş ultrasonda tek bebeği görünmesine rağmen doktorlar 'gizli' bir ikiz gebelik olabileceğini söylemişlerdi.
Amber tek bir bebek dünyaya getirdi ama bebeğin kilosu neredeyse ortalamanın iki kat üstündeydi.

Genç kadın doğum sonrası şöyle konuştu: Doktorlar, ultrasonda sadece birini görebiliyor olsak da, çok büyük olduğu için hamilelik sırasında ikiz olduğunu düşünüyorlardı. Bunu o kadar çok duyduk ki içimde saklanan başka biri olduğuna gerçekten inanmaya başladık. Doğum gerçekleştiğinde tüm cerrahlar şaşkınlıkla birbirlerine bakıyorlar ve gülüyorlardı. Sadece bir bebek doğduğunu söylediler.

BEBEĞİ ÇIKARMAK İÇİN İKİ CERRAH GÖREV YAPTI

6 kiloya yakın bir ağırlıkta doğan bebek sezaryenle dünyaya gelirken onu anne karnından çıkarmak için iki cerrah görev yaptı.

Emilia, 32 haftalık taramasında 36 haftalık bir bebeğin ortalama büyüklüğüne ulaştı ve 36 haftada 3 kilo 628 grama ulaştığı tahmin edildi.

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