6 Mayıs günlük burç yorumları | Burçlar bugün ne söyülüyor?

Bugün Ay, Balık burcuna geçiyor. Gece saatlerinde Ay ile Uranüs arasındaki sekstil açı beklenmedik gelişmelere neden olabilir. Ancak bu beklenmedik gelişmeler olumlu geliştirmeleri de hayatınıza getirebilir. İkili ilişkilerde sahiplenici tavırlarımız öne çıkabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Sezgileriniz ve hisleriniz sizi etkisi altına alabilir. Yardımlar yapmak bolluk ve bereketinizi arttırabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün arkadaşlar, dostlar ve sosyal çevreyle ilişkilerinizde sürpriz durumlar yaşanabilir. Gün içinde ani programlar yapabilir, son dakika organizasyonlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızdan şaşırtıcı tavırlar görebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün dikkat dağınıklığı, karmaşa ve dalgınlığa daha açık olabilirsiniz. Sizi motive edecek, heyecan uyandıracak konularla ilgilenmelisiniz. Sanat ve yaratıcılık gerektiren işlerde başarılı olabilirsiniz.