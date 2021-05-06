6 Mayıs günlük burç yorumları | Burçlar bugün ne söyülüyor?

Bugün Ay, Balık burcuna geçiyor. Gece saatlerinde Ay ile Uranüs arasındaki sekstil açı beklenmedik gelişmelere neden olabilir. Ancak bu beklenmedik gelişmeler olumlu geliştirmeleri de hayatınıza getirebilir. İkili ilişkilerde sahiplenici tavırlarımız öne çıkabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Sezgileriniz ve hisleriniz sizi etkisi altına alabilir. Yardımlar yapmak bolluk ve bereketinizi arttırabilir.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün arkadaşlar, dostlar ve sosyal çevreyle ilişkilerinizde sürpriz durumlar yaşanabilir. Gün içinde ani programlar yapabilir, son dakika organizasyonlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızdan şaşırtıcı tavırlar görebilirsiniz.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün dikkat dağınıklığı, karmaşa ve dalgınlığa daha açık olabilirsiniz. Sizi motive edecek, heyecan uyandıracak konularla ilgilenmelisiniz. Sanat ve yaratıcılık gerektiren işlerde başarılı olabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün geleceğe yönelik planlarınız sizin için önem arz edebilir. Eğitim hayatınızla ilgilenebilir, geleceğinize odaklanabilirsiniz. Umut ve inanç, bir dilek ve duanın gerçekleşmesine aracı olabilir.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün finansal hatalara ve karşılıklıklara dikkat edin. Dolandırılma, kayıp ve hırsızlık gibi durumlara karşı daha temkinli olun. İlişkilerinizde ve iletişimde uzlaşmacı olabilirsiniz.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde abartılı durumlar, romantizm, yüksek duygular ortaya çıkabilir. Partnerlerinizle birlikte ileri tarihli ortak programlar yapabilirsiniz.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün bir dilek ve duanız karşınıza gelebilir. İş hayatı, eğitim ve günlük işlerinizle ilgili beklemediğiniz yerlerden şans gelebilir. Etki alacağınız insanları iyi seçin.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün çocuklarınız hayatı ve geleceğiyle ilgili kararlar alabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenebilir, iş görüşmeleri yapabilirsiniz.
YAY BURCU YORUMU
Bugün ev içerisinde sularla ilgili tadilat ve tamirat yaptırabilirsiniz. Yemek ve mutfakla ilgilenmek iyi gelebilir. Sorumluluklar gibi yaşamdan keyif de alabilme zamanı.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün yolculuk ve seyahat gündemleri, kardeş ve kuzenlerle ilgili gündemler ön planda olacaktır. Aşk hayatınızda derinleşen duygular, duyguların sözlere dökülmesi söz konusu olabilir.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün geleceğiniz için para biriktirebilir, bir ödeme yapabilirsiniz. Yaşam tarafından desteklendiğiniz bir gün. Özgüven artıyor.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün şans ve şanssızlıklar günlük işlerinizde daha çok hissedilebilir. Yeteneklerinizin ortaya çıkabileceği, başarılı olabileceğiniz bir gün.
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