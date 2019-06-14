HABER

6 metrelik yılanı tırpanla öldürüp, sosyal medyadan paylaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 18:27 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de Özkan Baki, tarlasında ot biçtiği sırada karşılaştığı yaklaşık 6 metre uzunluğundaki yılanı tırpanla öldürdü.

6 metrelik yılanı tırpanla öldürüp, sosyal medyadan paylaştı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de Özkan Baki, tarlasında ot biçtiği sırada karşılaştığı yaklaşık 6 metre uzunluğundaki yılanı tırpanla öldürdü. Baki, yılanın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Olay, Sancak beldesine bağlı Balıklıçay köyünde meydana geldi. Özkan Baki, tarlasında tırpanla ot biçtiği sırada karşısında yaklaşık 6 metre uzunluğunda yılan gördü. Özkan Baki, görünce şaşırdığı yılanı elindeki tırpanla öldürdü, ardından çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Daha önce çok yılan gördüğünü ancak bu büyüklükte yılanı ilk defa gördüğünü anlatan Özkan Baki, "Tarlamda ot biçme sırasında aniden yılan ortaya çıktı. Tırpanın üstüne takıldı. Öldürmek istemiyordum ama korktum. Yaralanmıştı ve daha sonra öldü. Çitlere asıp fotoğrafını çektim. Arkadaşlarımla paylaştım" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...Erkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...
Motosikletlinin yaralandığı kaza kameradaMotosikletlinin yaralandığı kaza kamerada
'Tarihi eser kaçakçılığı' operasyonunda emniyet müdür yardımcısı da yakalandı'Tarihi eser kaçakçılığı' operasyonunda emniyet müdür yardımcısı da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.