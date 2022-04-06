Şans Topu çekilişinin sonucu her hafta çarşamba ve pazar günleri açıklanıyor. Haftanın iki günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonucu internet üzerinden ilan ediliyor. Peki 6 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte detaylar...

6 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Şans Topu çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresine tıklayarak öğrenebilirsiniz. Çekiliş 20.30'da başlayacak.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.



