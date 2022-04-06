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6 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

06.04.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın üçüncü gününde Şans Topu çekiliş sonuçları araştırılmaya başlandı. Her hafta gerçekleştirilen söz konusu çekilişin sonuçları akşam saatlerinde açıklanıyor. Peki 6 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte detaylar...

6 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

Şans Topu çekilişinin sonucu her hafta çarşamba ve pazar günleri açıklanıyor. Haftanın iki günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonucu internet üzerinden ilan ediliyor. Peki 6 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte detaylar...

6 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

6 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

Şans Topu çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresine tıklayarak öğrenebilirsiniz. Çekiliş 20.30'da başlayacak.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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