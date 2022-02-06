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  4. 6 Şubat Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

6 Şubat Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

06.02.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. Binlerce kişinin yakından takip ettiği 6 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek olan Süper Loto'da kazandıran numaralar araştırılmaya başlandı. Peki 6 Şubat Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 6 Şubat Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları ve ayrıntılar...

6 Şubat Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar olmak üzere hafta 3 gün yapılıyor. 6 Şubat Pazar günü yapılacak olan Süper Loto çekilişinin sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Şans oyunu severler 6 Şubat Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediyor. 6 Şubat Pazar Süper Loto çekiliş sonuçlarına, çekilişe ilişkin ayrıntılara ve Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

6 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Her hafta Salı, Perşembe ve pazar günler gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi 6 Şubat Pazar akşamı saat 21.30'da yapılacak.

Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir şans oyunudur. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti ise 3 TL'dir.

MERAK EDENLER İÇİN SÜPER LOTO 3 ŞUBAT PAZAR ÇEKİLİŞ SONUCU

Süper Loto'nun 3 Şubat Perşembe akşamı gerçekleştirilen çekilişinde kazandıran numaralar: 14 - 16 - 19 - 37 - 43 - 53

6 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları

6 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları

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