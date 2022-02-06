6 Şubat Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar olmak üzere hafta 3 gün yapılıyor. 6 Şubat Pazar günü yapılacak olan Süper Loto çekilişinin sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Şans oyunu severler 6 Şubat Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediyor. 6 Şubat Pazar Süper Loto çekiliş sonuçlarına, çekilişe ilişkin ayrıntılara ve Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.
Her hafta Salı, Perşembe ve pazar günler gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi 6 Şubat Pazar akşamı saat 21.30'da yapılacak.
Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir şans oyunudur. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti ise 3 TL'dir.
Süper Loto'nun 3 Şubat Perşembe akşamı gerçekleştirilen çekilişinde kazandıran numaralar: 14 - 16 - 19 - 37 - 43 - 53
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