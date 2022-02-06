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6 Şubat Şans Topu sonuçları belli oldu mu? Şans Topu çekiliş sonuçları 6 Şubat 2022 Pazar

06.02.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu'nda heyecan dorukta. Şisal Şans tarafından gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şimdiden merak konusu oldu. Peki 6 Şubat Şans Topu sonuçları belli oldu mu? Merakla beklenen 6 Şubat 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçlarına ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

6 Şubat Şans Topu sonuçları belli oldu mu? Şans Topu çekiliş sonuçları 6 Şubat 2022 Pazar

Şans Topu çekilişi 6 Şubat Pazar günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Şisal Şans tarafından gerçekleştirilecek ve Milli Piyango Online'dan canlı olarak yayınlanacakolan Şans Topu'nun 6 Şubat Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki 6 Şubat Şans Topu sonuçları belli oldu mu?Şşans oyunu severlerin merakla beklediği 6 Şubat 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçlarının ayrıntılarını sizler için derledik.

6 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Her hafta çarşamba ve pazar günler gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi 6 Şubat Pazar akşamı saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 6 ŞUBAT 2022 PAZAR

Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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