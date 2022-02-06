6 Şubat Şans Topu sonuçları belli oldu mu? Şans Topu çekiliş sonuçları 6 Şubat 2022 Pazar

Şans Topu çekilişi 6 Şubat Pazar günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Şisal Şans tarafından gerçekleştirilecek ve Milli Piyango Online'dan canlı olarak yayınlanacakolan Şans Topu'nun 6 Şubat Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki 6 Şubat Şans Topu sonuçları belli oldu mu?Şşans oyunu severlerin merakla beklediği 6 Şubat 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçlarının ayrıntılarını sizler için derledik.
Her hafta çarşamba ve pazar günler gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi 6 Şubat Pazar akşamı saat 20.00'de gerçekleştirilecek.
Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...
Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.
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