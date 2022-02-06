6 Şubat Yalova'da deprem mi oldu? Yalova'da kaç şiddetinde deprem oldu? Bursa ve İstanbul'dan hissedildi! Son depremler listesi...

Yalova'da bugün meydana gelen depremin derinliğinin 7.04 km, büyüklüğünün ise 3.9 olduğu AFAD tarafından açıklandı. Sosyal medyadan kullanıcıların yaptığı geri bildirimlerde, Yalova depremin şiddetinin hissedildiği açıklandı. Son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi Yalova depremini 15.07 sıralarında gerçekleştiğini duyurdu ve depremin büyüklüğünün 4.1, derinliğinin 2.8 km olduğunu aktardı. Saat 03.55 sıralarında ise Erzurum Köprüköy'de deprem olduğunu açıkladı.

Depremin büyüklüğü 3.0, derinliği 5.0 km olarak belirtildi. Dün Amasya Ovasaray'da 23.01'de 3.2 büyüklüğünde ve 2.1 km derinliğinde deprem oldu.



