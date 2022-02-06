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  4. 6 Şubat Yalova'da deprem mi oldu? Yalova'da kaç şiddetinde deprem oldu? Bursa ve İstanbul'dan hissedildi! Son depremler listesi...

6 Şubat Yalova'da deprem mi oldu? Yalova'da kaç şiddetinde deprem oldu? Bursa ve İstanbul'dan hissedildi! Son depremler listesi...

06.02.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Yalova Armutlu, Gemlik Körfezi'nde bugün 15.07 sıralarında deprem olduğunu açıkladı. Twitter üzerinden Yalova depremiyle ilgili yapılan açıklamanın altına kullanıcılar, depremin Mudanya'dan ve İstanbul'dan hissedildiğini belirtti. Peki Yalova'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

6 Şubat Yalova'da deprem mi oldu? Yalova'da kaç şiddetinde deprem oldu? Bursa ve İstanbul'dan hissedildi! Son depremler listesi...

Yalova'da bugün meydana gelen depremin derinliğinin 7.04 km, büyüklüğünün ise 3.9 olduğu AFAD tarafından açıklandı. Sosyal medyadan kullanıcıların yaptığı geri bildirimlerde, Yalova depremin şiddetinin hissedildiği açıklandı. Son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi Yalova depremini 15.07 sıralarında gerçekleştiğini duyurdu ve depremin büyüklüğünün 4.1, derinliğinin 2.8 km olduğunu aktardı. Saat 03.55 sıralarında ise Erzurum Köprüköy'de deprem olduğunu açıkladı.

6 Şubat Yalova'da deprem mi oldu? Yalova'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

Depremin büyüklüğü 3.0, derinliği 5.0 km olarak belirtildi. Dün Amasya Ovasaray'da 23.01'de 3.2 büyüklüğünde ve 2.1 km derinliğinde deprem oldu.

6 Şubat Yalova'da deprem mi oldu? Yalova'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

6 Şubat Yalova'da deprem mi oldu? Yalova'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

6 Şubat Yalova'da deprem mi oldu? Yalova'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

6 Şubat Yalova'da deprem mi oldu? Yalova'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...


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Anahtar Kelimeler:
deprem Yalova
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