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  4. 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümü Türkiye'yi sarsmıştı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi

6 yaşındaki kız çocuğunun ölümü Türkiye'yi sarsmıştı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi

17.12.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eskişehir’de işkence gördüğü için hayatını kaybeden 6 yaşındaki kız çocuğu ve koruma altına alınan 2 kardeşe ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "İhmal ve istismar mağduru çocuklar ve kız çocuğunun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hala ve amcanın tutuklanması, firari babaannenin gözaltına alınması ile başlayan hukuki süreç Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

6 yaşındaki kız çocuğunun ölümü Türkiye'yi sarsmıştı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 'İşkence Gören 6 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti' haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Anne ve babası cezaevinde bulunan üç kardeşten 2016 doğumlu kız çocuğunun 14 Aralık 2022 tarihinde şüpheli ölümü üzerine yürütülen soruşturma neticesinde 2 erkek kardeş savcılık talimatıyla Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine teslim edilmiştir” denildi.

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Açıklamanın devamında, “8 ve 12 yaşındaki erkek kardeşler hakkında acil koruma kararı alınmıştır. Halen kuruluş bakımında bulunan ihmal ve istismar mağduru çocukların, yetersiz beslenme ve uygun olmayan koşullarda yaşamaları nedeniyle oluşan gelişimsel problemlerine yönelik sağlık kontrolleri devam etmektedir. İhmal ve istismar mağduru çocuklar ve kız çocuğunun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hala ve amcanın tutuklanması, firari babaannenin gözaltına alınması ile başlayan hukuki süreç Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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