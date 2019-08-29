HABER

6 yaşındaki kızının gözü önünde vurulan Tuğba Anlak son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 15:17 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de evine pencereden giren Murat Uslu tarafından 6 yaşındaki kızının yanında başında silahla vurulan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak son yolculuğuna uğurlandı.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA) ARNAVUTKÖY'de evine pencereden giren Murat Uslu tarafından 6 yaşındaki kızının yanında başında silahla vurulan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak son yolculuğuna uğurlandı. Arnavutköy’deki evinde 31 Temmuz akşamı temizlik yaparken eve pencereden giren Murat Uslu tarafından 6 yaşındaki küçük kızının gözü önünde başından vurulan Tuğba Anlak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Anlak yapılan tüm müdahalelere rağmen 28 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Anlak için Sultangazi Sultançiftliği Merkez Camii’nde öğleyin cenaze töreni düzenlendi. Törene Anlak’ın yakınları sevenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede Tuğba Anlak için helallik alındı, dualar edildi. Tuğba Anlak’ın ablası İlknur Gültekin "Bunu yapanın idamını istiyorum. Tuğba gitti yapılabilecek hiçbir şey yok. Bu saatten sonra kızı Almira için herkesten destek bekliyorum. O sadece Tuğba’nın kızı değil, bizim kızımız, artık Türkiye’nin de prensesi. Tuğba öldü. Allah rahmet eylesin. Kızı şu an çok kötü. Dün akşam Pedagog eşliğinde söyledik. Çığlıklar attı, bugün cenazeyi görmesini istemedik, kızının durumu çok kötü. ‘'Annem gitti bir daha annemi göremeyeceğim’ diyor. Tuğba 28 gün dayandı. Kızı için mücadele verdi. Direnir diye düşünüyorduk ama maalesef olmadı. Kızına bir mektup bıraktı. ‘Üzüm gözlüm seni doğurduğum için hiç pişman değilim hep ayaklarının üzerinde dur.” dedi. Yenge Emine Tümbelek ise "Tuğba bütün Türkiye’nin annesi ama kurtaramadık. Çok çabaladık. Ama Almira şu an tüm Türkiye’nin yavrusu ve artık Almira gibi olmasın, annesiz kalmasın yavrular. Devlet büyüklerimizden buna bir çare istiyorum. Tuğba bir nokta olsun” dedi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Anlak’ın cenazesi Habipler Yayla Mezarlığında toprağa verildi.

PARTNER Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı
Denetimli serbestlik yükümlülerinden çevre temizliğiDenetimli serbestlik yükümlülerinden çevre temizliği
Esenler'de hükümlüler ‘Millet Bahçesi'nde temizlik yaptıEsenler'de hükümlüler ‘Millet Bahçesi'nde temizlik yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB önünde hareketlilik! İşten çıkarılan İSPARK çalışanları basın açıklaması yaptı

İBB önünde hareketlilik...

Yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

Yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı!

45 yıldır kapalıydı! Maraş ilk kez görüntülendi

45 yıldır kapalıydı! Maraş ilk kez görüntülendi

Arkadaşını kalbinden bıçakladı, öldüğünü öğrenince teslim oldu

Arkadaşını kalbinden bıçakladı, haberi alınca teslim oldu

İstanbul'da ulaşımda hangi hatlar 24 saat hizmet verecek? (Metro ve İETT otobüs saatleri listesi)

İstanbul'da '24 saat ulaşım' dönemi!

FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan Tuğgeneral Semih Okyar ile ilgili yeni gelişme!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.