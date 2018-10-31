60 bin yılına gidip bitki getirdi! Peki gelecekte neler olacak

Sanal alemde yayınladığı görüntü ile tartışma yaratan kadın, söylediğine göre pek çok kişiyi de geleceğe yollamış. Yaptığı seyahat sonrası gelecekte neler yaşanacağını da gördüğünü söyleyen Chloe, Güneş'in Dünya'ya yaklaşması nedeniyle sıcaklığın 40 ile 70 derece civarında seyredeceğini anlattı.

6000 yılına seyahat edip bitki getirdiğini öne sürdü

1 / 6 Kendisinin ve bazı kişilerin 64 bin yılına kadar gittiğini belirten Chloe, iddialarını internette yayınladığı bir video ile paylaştı. Chloe isimli kadın, çok sayıda kişiyi geleceğe gönderdiğini söylüyor.

2 / 6 Chloe'nin iddialarına göre gelecekte Güneş, Dünya'ya gittikçe yaklaşacak ve bu sebeple ortalama hava ısısı 40 ila 70 C'ye kadar ulaşacak.

3 / 6 Artan ısı sebebiyle Dünya'da büyük bir çöküş başlayacak. Çöküş süreci bin yıllar alacak. Chloe insanların, dinozorlar ve nesli tükenen diğer canlıları gelecekte tekrar geri getireceğini belirtiyor.

4 / 6 Chloe'ye göre dinozorlar 4529 yılında geri gelecek. Chloe zamanda yolculuk yaptığı iddialarına dayanak olarak 60000 yılından getirdiğini öne sürdüğü bir bitkiyi gösteriyor.

5 / 6 Videoyu izleyen çok sayıda kişi Chloe'nin iddialarını inandırıcı bulmadı. Birçok kişi, Chloe'nin 60000 yılından getirdiği bitkinin aslında zeytin olduğunu belirtti.